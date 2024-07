Un modello eccellente a un prezzo TOP: Google Pixel Watch 2 con Fitbit a soli 278€!

Se cercate il meglio delle offerte in ambito Prime Day, la nostra rassegna stampa è la scelta giusta per trovare tutto quello che vuoi acquistare. Anche in ambito smartwatch! Il Google Pixel Watch 2 con Fitbit, è una delle offerte imperdibili in tal senso, essendo dotato di nuovi sensori e intelligenza artificiale per un monitoraggio avanzato del battito cardiaco, gestione dello stress e funzionalità di sicurezza. Originariamente proposto a 299€, è ora disponibile a soli 278€, permettendovi di risparmiare una bella somma!

Google Pixel Watch 2 con Fitbit: perfetto per supportare le vostre giornate!

Il Google Pixel Watch 2 con Fitbit è lo smartwatch ideale per chiunque desideri mantenere uno stile di vita sano ed essere costantemente aggiornato sul proprio stato di benessere, fisico e mentale. Grazie ai suoi avanzati sensori e alla tecnologia Fitbit, è perfetto per gli appassionati di fitness che cercano un monitoraggio accurato del battito cardiaco e delle attività fisiche. Da menzionare anche la capacità di rilevare i segni di stress e le variazioni dela temperatura corporea rende, il che questo smartwatch un compagno insostituibile per il prezzo a cui viene proposto!

Con funzionalità come la rilevazione delle cadute e l'SOS emergenze, il Google Pixel Watch 2 con Fitbit si rivolge anche a persone che tengono alla sicurezza personale e cercano dispositivi in grado di offrire tranquillità quando sono fuori casa o da soli. Inoltre, l'elevata autonomia della batteria garantisce che le funzionalità del dispositivo siano sempre disponibili quando servono, senza la preoccupazione frequente di doverlo ricaricare.

Il Google Pixel Watch 2 con Fitbit è uno smartwatch avanzato che integra l'intelligenza artificiale di Google e un nuovo sensore per un monitoraggio preciso del battito cardiaco e di tutte le tue funzioni vitali. In questo modo, offre funzionalità innovative per la gestione dello stress e supporta l'identificazione di segni di stanchezza tramite Fitbit Risposta del corpo.

Inoltre, può valutare il ritmo cardiaco attraverso l'app ECG e inviare notifiche di anomalie. Il dispositivo è anche attrezzato con un sensore per rilevare variazioni della temperatura corporea, che possono indicare problemi di benessere. Il Google Pixel Watch 2 con Fitbit è a disposizione al prezzo di 278€, scontato dal prezzo originale di ben 299€. Vi invitiamo caldamente a portare a termine l'acquisto, per sfruttare al meglio queste funzionalità all'avanguardia a un prezzo davvero competitivo sul mercato!

