HarmonyOS si aggiorna e Meizu ha deciso di usarlo, chi sarà il prossimo?

Per ora noi Europei conosciamo HarmonyOS solo sulla carta ma a breve dovrebbe essere presente su molti smartphone Huawei, anche su altri brand che man mano stanno decidendo di abbracciare il progetto. La data per il via agli aggiornamenti ufficiali è stata confermata da Richard Yu, CEO di Huawei, ed è il 14 aprile.

E proprio qualche giorno fa la società cinese ha rilasciato agli sviluppatori la Beta 3 che rende HarmonyOS capace di comunicare con altri dispositivi. Di fatti il sistema operativo vuole essere un punto di riferimento dell’internet of things.

Uno sviluppatore che ha ricevuto la Beta 3 afferma che non solo c’è il pieno supporto agli smartphone ma che questi possono essere inseriti all’interno dell’ecosistema Huawei, far scambiare dati e far connettere tra loro altri smartphone, tablet, notebook, smart speaker, etc.

Ci viene in mente uno scenario simile a quello messo in piedi da Apple, con i dispositivi dello stesso brand che comunicano tra loro all’unisono, aiutando l’utente a fare più cose in maniera più comoda.

Ma chi sono i produttori che hanno deciso di abbracciare il progetto HarmonyOS? Tra le prime e più conosciute c’è Meizu ma a breve ci potrebbero essere altri ingressi di peso. Attualmente i servizi Google fanno comodo a tutti i brand, anche perché non esiste una vera e propria alternativa. Ma se gli USA dovessero vietarne l’utilizzo a tutti i brand orientali, sarebbe un problema.

L’alternativa va creandosi con gli HMS ma servirà ancora tempo, quanto meno per avvicinarsi ai GMS di Google. HarmonyOS è open source ma gli HMS no, proprio come la struttura di Android.

Come sono serviti anni per far diventare Android ciò che è diventato, ne serviranno di altrettanti per HarmonyOS. Ad aiutare la causa c’è sicuramente l’immenso mercato cinese che sceglierebbe Huawei ad occhi chiusi.