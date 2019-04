Honor 8A in Italia: si parte da 129 euro

Honor 8A è basato sul SoC MediaTek Helio P35 abbinato a 2 o 3 Gigabyte di RAM a seconda della versione.

Honor 8A è il nuovo smartphone entry level dell’azienda cinese. Si tratta di una sorta di “clone” del Play 8A, con quest’ultimo però destinato al mercato asiatico. In ogni caso, il modello che arriva oggi in Italia si inserisce in un segmento particolarmente affollato, nel quale non è mai semplice riuscire a distinguersi. Il suo punto focale è senza dubbio il design, che va incontro alle tendenze del momento: schermo grande, notch a goccia e cornici ridotte.

Sotto la scocca c’è il SoC MediaTek Helio P35, abbinato a 2 o 3 Gigabyte di RAM e a 32/64 Gigabyte di memoria interna a seconda della versione scelta (c’è comunque l’espansione tramite micro-SD). La parte frontale è dominata da uno schermo da 6,09 pollici con risoluzione HD+ (1.560 x 720 pixel), mentre sul retro è stata posizionata una fotocamera da 13 Megapixel con obiettivo f/1.8. I selfie sono invece affidati al sensore frontale da 8 Megapixel.

Il sistema operativo è ovviamente Android 9 Pie, personalizzato con l’EMUI 9.0, un’interfaccia che abbiamo ormai imparato ampiamente a conoscere. Lo smartphone può essere sbloccato attraverso l’impronta digitale (l’apposito sensore è collocato sul retro) o tramite il riconoscimento del volto. Tutto è alimentato da una batteria da 3.020 mAh che, pur non essendo particolarmente capiente, potrebbe comunque garantire una buona autonomia vista la risoluzione dello schermo e il processore non particolarmente energivoro.

Capitolo prezzi. Honor 8A arriva in Italia a partire da 129 euro, ovvero la cifra necessaria per accaparrarsi la versione da 2 Gigabyte di RAM e 32 Gigabyte di memoria interna. Per la variante da 3/64 Gigabyte sono invece necessari 149 euro, con questa cifra però riservata ai clienti TIM. Due le colorazioni disponibili, ovvero Black e Gold, così come potete osservare nelle immagini incluse nell’articolo.