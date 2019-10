Honor 9X arriva in Italia a 299 euro con 128 GB di memoria

Honor 9X mette a disposizione anche una fotocamera principale da ben 48 Megapixel, inserendosi nella fascia media del mercato.

Honor 9X, lo smartphone con ottime caratteristiche e un prezzo molto interessante, è ufficialmente arrivato in Italia. Il prodotto era stato presentato lo scorso luglio insieme a Honor 9X Pro. Dopo l’esibizione in Cina, il dispositivo è stato mostrato al pubblico italiano durante un programma TV andato in onda su Sky UNO. Ecco i dettagli relativi a questo ottimo dispositivo.

Design

Honor 9X è uno smartphone pensato per offrire una certa eleganza, pur mantenendo l’innovazione che tutti gli utenti si aspettano di trovare. Nella parte posteriore scorgiamo Dynamic X Design, ovvero dei giochi di luce possibile grazie ad alcuni prismi incisi che formano una “X”. Le dimensioni sono abbastanza importanti, rispetto ad altri esemplari attualmente in commercio. Honor 9X misura esattamente 163,5 x 77,3 x 8,8 mm e ha un peso di 196,8 g. Le colorazioni disponibili in Italia sono Midnight Black e Sapphire Blue. La società produttrice, in fondo, ha abituato i propri utenti a prodotti con un design molto accattivante e in cui troviamo costantemente una ricerca.

Specifiche tecniche

Honor ha deciso di includere in questo nuovo dispositivo un display LCD IPS FullView da 6,59 pollici, con risoluzione Full HD+ e senza notch. La fotocamera anteriore, nascosta da un meccanismo a scomparsa, è da 16 megapixel. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera da 48 MP, 8 MP e 2 MP.

Il device di fascia media dovrebbe assicurare agli utenti un’esperienza assolutamente fantastica, considerando la scheda tecnica di tutto rispetto. Sotto la scocca, infatti, troviamo il SoC HiSilicon Kirin 710F, 6 GB di RAM e 128 GB di ROM. Le memorie sono di tipo UFS 2.1 e File System EROFS e assicurano una velocità di lettura molto più alta rispetto ad altri dispositivi.

Sul retro è presente un lettore di impronte digitali. Non manca il Dual 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS e USB di tipo C. Il dispositivo è alimentato da una soddisfacente batteria da 4.000 mAh. Per quanto riguarda il software, troviamo EMUI 9.1, basato su Android 9 Pie, con GPU Turbo 3.0.

Il prodotto sarà disponibile in Italia a partire dalla seconda metà di novembre e ha un costo di 299 euro.