Honor lancia gli Earbuds Open, auricolari open-ear con traduzione in tempo reale e cancellazione del rumore

Honor, dopo il recente lancio di Magic7 Lite e Magic7 Pro, espande il suo ecosistema di dispositivi con le nuove Earbuds Open, auricolari true wireless che puntano a offrire un'esperienza audio di alta qualità, funzioni intelligenti e un design confortevole.

Presentate in Cina lo scorso anno, le Earbuds Open sono ora disponibili in Italia al prezzo di 149,90 euro e sono state recentemente elencate sul sito web ufficiale Honor.

Honor ha prestato particolare attenzione al design delle Earbuds Open, optando per una forma a mezzaluna ergonomica realizzata in silicone alimentare per garantire il massimo comfort anche durante un utilizzo prolungato. L'archetto in lega di nichel-titanio con memoria di forma, denominato "C-bridge", offre flessibilità e resistenza, rendendole adatte anche a chi indossa gli occhiali. Con un peso di soli 7,9 grammi per auricolare, le Earbuds Open promettono di essere comode e discrete.

Le Honor Earbuds Open sono dotate di un driver dinamico multi-magnetico da 16 mm con diaframma composito in TPU ad alta elasticità e tweeter a cupola placcato in titanio, per un suono ricco e dettagliato. Il supporto per l'audio spaziale contribuisce a creare un'esperienza d'ascolto immersiva.

Ma le Earbuds Open non si limitano a offrire un audio di qualità. Grazie all'intelligenza artificiale, integrano funzioni innovative come la traduzione in tempo reale, ideale per viaggiatori e professionisti che necessitano di comunicare in diverse lingue. La "Modalità Condivisa" consente la comunicazione bilingue, mentre la funzione di traduzione facilita la comprensione durante lezioni e riunioni.

Per garantire un'esperienza d'ascolto ottimale anche in ambienti rumorosi, le Earbuds Open sono dotate di un sistema di cancellazione attiva del rumore ibrido a triplo microfono. La funzione AI Privacy Call minimizza la dispersione del suono durante le chiamate, garantendo la privacy delle conversazioni anche in ambienti silenziosi.

Le Honor Earbuds Open supportano il Bluetooth 5.2 con accoppiamento a doppio dispositivo, per una connettività stabile e un passaggio audio fluido tra diverse sorgenti. I controlli touch intuitivi consentono di gestire la riproduzione musicale, le chiamate e le funzioni di cancellazione del rumore con semplici tocchi, scorrimenti e pressioni prolungate.

Con un'autonomia fino a 6 ore con una singola carica (58mAh) e 22 ore con la custodia di ricarica (480mAh), le Earbuds Open sono perfette per l'utilizzo quotidiano. La ricarica rapida fornisce 2 ore di riproduzione con soli 15 minuti di ricarica, mentre la custodia si ricarica completamente in circa 110 minuti.

Le Honor Earbuds Open sono disponibili in due eleganti colorazioni: Polar Gold e Polar Black.