Honor ha svelato Play 9A, un nuovo dispositivo di fascia bassa. La presentazione ha avuto luogo all’interno dello stesso evento online con cui è stato anche presentato l’atteso 30S.

Recentemente apparso su TENAA, Honor Play 9A è il successore di Play 8A e presenta alcune migliorie rispetto al modello dell’anno scorso, dal punto di vista tecnico ed estetico. Pur avendo inserito un lettore di impronte digitali, la società ha deciso di optare per una porta micro-USB. Ci saremmo aspettati, anche se si tratta di un dispositivo di fascia bassa, una porta Type-C.

Questo smartphone nasconderà sotto la scocca il SoC MediaTek Helio P35, molto comune nella fascia di riferimento. Ad affiancarlo ci saranno 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna (espandibile fino a 512 GB tramite microSD). Una delle caratteristiche più interessanti è la batteria da 5.000 mAh, che dovrebbe garantire diverse ore di autonomia (considerando anche il resto delle specifiche).

Nella parte posteriore, oltre al Flash Led, troveranno posto due sensori fotografici da 13 MP e 2 MP (profondità). Nella parte posteriore, posizionata all’interno di un notch, troviamo un singolo sensore da 8 MP. Il display avrà, per concludere, una diagonale di 6,3 pollici e una risoluzione HD+ (1.600 × 720 pixel).

Honor Play 9A, nei colori Black, Blue e Jasper Green, sarà commercializzato in Cina durante le prossime settimane. Il prezzo sarà pari a 900 CNY (116 euro) per la variante 4/64 GB. Nessuna informazione in merito alla distribuzione nel mercato europeo.