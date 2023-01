Dopo il triplice annuncio degli ultimi giorni, Honor rende ufficiale la sua partecipazione al MWC 2023 che si terrà dal 27 febbraio al 2 marzo 2023. La conferma, nello specifico, arriva dal sito web della GSMA, ente coinvolto nell’organizzazione della fiera di Barcellona.

Pare che quest’anno Honor sarà presente con un proprio stand. L’anno scorso, invece, si era limitata a tenere un evento, ma non era stata effettivamente tra i brand protagonisti. A fronte di ciò, c’è da aspettarsi che Honor annunci qualche nuovo prodotto, magari i nuovi smartphone della serie Magic5.

L’azienda non ha illustrato nel dettaglio i suoi piani per il 2023. Secondo alcuni rumor, però, la serie flagship di Honor dovrebbe uscire a fine febbraio, proprio in concomitanza col Mobile World Congress. Stando sempre alle prime anticipazioni, Magic5, Magic5 Pro e Magic5 Ultimate saranno dotati di un chipset Snapdragon 8 Gen 2 e di tre obiettivi fotografici da 50MP (quattro per Pro e Ultimate, per il leaker Digital Chat Station). Il display dovrebbe essere da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120Hz, e tutti e tre i device dovrebbero essere certificati per la resistenza all’acqua di grado IP68.

Anche Huawei – la vecchia casa madre di Honor – sarà presente al MWC 2023, occupando precisamente il Padiglione 1. Da quest’ultima ci si aspetta un “grande annuncio”, forse relativo alla serie P60, o – più probabilmente – al nuovo pieghevole Mate X3. Sul Mate X3 i dettagli sono pochi, meno ancora di quelli sugli smartphone non-foldable, e per una ragione comprensibile. Nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare in questi anni, Huawei sembra pronta a riprendersi e punterebbe molto sul nuovo pieghevole, che potrebbe includere un sistema di comunicazione satellitare per l’invio e la ricezione di SMS e messaggi vocali.

Anche Honor, in realtà, sarebbe pronta al lancio di un dispositivo foldable – Honor Magic Vs –, già disponibile per il mercato cinese ma ancora sconosciuto al pubblico europeo: non è improbabile che il marchio scelga proprio il palcoscenico di Barcellona per lanciare la versione global.