Honor View 30 potrebbe presto arrivare in Europa, insieme ad Huawei Mobile Service

Huawei potrebbe lanciare Huawei Mobile Service il prossimo 24 febbraio, con un evento online. Insieme a questa soluzione, pensata per risollevare la situazione dopo i problemi derivati dal ban USA, potrebbe essere presentato Honor View 30 per il mercato europeo.

Questo top di gamma sarebbe stato presentato al MWC 2020 di Barcellona che, come annunciato pochi giorni fa, è stato però annullato. Molti produttori, tra cui Realme, stanno quindi organizzando degli eventi online per svelare alcuni prodotti. Anche Honor potrebbe seguire questa strategia.

Honor View 30 non potrà contare sui servizi Google, che fuori dai confini della Cina vengono integrati in molte applicazioni. Per cercare di superare questa problematica, Huawei ha sviluppato HMS, un pacchetto che includerà diverse applicazioni (tra cui Huawei ID, Huawei Mobile Cloud, Huawei AppGallery, Huawei Video, Temi Huawei, Huawei ScreenMagazine e Huawei Browser).

Honor View 30, la versione internazionale di V30, potrà contare su un display LCD IPS da 6,57 pollici con risoluzione Full HD+, il SoC Kirin 990, Magic UI 3 (basato su Android 10), tre sensori posteriori (da 40 MP, 8 MP e 8 MP), una dual camera frontale (da 32 MP e 8 MP) e una batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida da 40 W.