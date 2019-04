HTC: cala ancora il fatturato, rimosse alcune app dal Play Store

Le entrate di marzo ammontano a circa 38 milioni di euro, con un calo del 53% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

Periodo non felice per HTC che, stando agli ultimi dati finanziari resi noti dall’azienda stessa, continua a far registrare numeri non proprio incoraggianti. Le entrate al mese di marzo ammontano a circa 38 milioni di euro, con un calo non indifferente del 53% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Analizziamo con attenzione la situazione, cercando di comparare i dati di questo periodo con quelli dello scorso anno. C’è da dire innanzitutto che le entrate del mese di marzo hanno fatto registrare un incremento del 110% rispetto quelle inerenti al mese di febbraio. I risultati di HTC nel primo trimestre sono in trend con quelli dello scorso anno infatti, anche nel 2018, il colosso taiwanese aveva fatto registrare perdite importanti. Il comunicato dell’azienda mette in luce anche quelle che sono le entrate totali da gennaio a marzo del 2019 – circa 85 milioni di euro – con un calo del 66,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

L’incremento dei numeri registrati a marzo non sarebbe dovuto alla vendita di smartphone bensì al buon successo che sta riscontrando l’azienda taiwanese con i visori VR. A riportare i dati questa volta è Digitimes, aggiungendo che in aumento vi sono anche le sottoscrizioni al servizio in abbonamento Viveport Infinity VR.

Smartphone come U11, U11 Plus e U12 Plus non hanno ricevuto l’ultimo aggiornamento ad Android e, al momento, sembra non siano prodotti in grado di aumentare i fatturati di HTC. A testimoniare il periodo poco felice vissuto dall’azienda taiwanese, vi è la scomparsa di una serie di app HTC dal Google Play Store. Alcune di queste applicazioni non venivano aggiornate da diverso tempo proprio perché poco utilizzate. Non è da escludere che in un futuro non molto remoto l’azienda possa decidere di implementare Android One sui prossimi dispositivi.