HTC Desire 19s è ora ufficiale: un entry-level forse troppo costoso

HTC Desire 19s è un nuovo smartphone di fascia bassa con un prezzo forse troppo alto. Solo pochi giorni fa, avevamo parlato delle condizioni di HTC, che non sono positive. Le vendite continuano a diminuire, concludendo lo scorso ottobre con un calo del 48,58%. La società ha deciso di dedicarsi quasi esclusivamente a prodotti di nicchia, come Exodus 1s, e smartphone di fascia media e bassa.

Il gruppo taiwanese ha deciso di aggiornare Desire 12s, proponendo un dispositivo di fascia bassa chiamato Desire 19s. Rispetto al predecessore, questo nuovo modello include alcuni miglioramenti, specialmente per quanto riguarda il design. La parte anteriore è infatti divisa in due aree: quella superiore lucida e uniforme; quella inferiore con una texture. Presente un modulo fotografico verticale che contiene due sensori (una terza camera è collocata proprio sotto, insieme a un flash LED).

Troviamo uno schermo IPS da 6,2 pollici con una risoluzione HD+ (1520×720 pixel) e una fotocamera frontale da 16 megapixel (inserita nel notch). Il retro, invece, include una tripla fotocamera da 13 MP (standard), 5 MP (ultra grandangolare) e 5 megapixel (profondità). Sotto il cofano è presente un chipset octa core MediaTek Helio P22, 3 GB di RAM, 32 GB di ROM e una batteria da 3850 mAh. Il sistema operativo scelto, infine, è Android 9.

Disponibile nelle colorazioni Free Blue e Yashi Black, HTC Desire 19s costa TWD 5.990 (circa 180 euro). Un prezzo certamente troppo alto per un entry-level che non sorprende affatto, anche perché ci troviamo in un momento in cui vi sono numerosi brand che puntano molto sul rapporto qualità/prezzo, basti pensare a Xiaomi. Non è ancora chiaro che il device verrà portato anche nel mercato europeo.