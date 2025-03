Band 8 in regalo con gli ultimi FreeBuds Pro: ANC da non credere!

Huawei continua a sorprendere con le sue innovazioni nel settore dell'audio e del fitness, combinando tecnologia e design raffinato. L'ultima offerta del brand include i nuovi FreeBuds Pro 4, auricolari wireless di punta con cancellazione attiva del rumore fino a 100 dB, e un regalo imperdibile: la Band 8. Il tutto a un prezzo competitivo di 199€, rendendo questa promozione un'opportunità da non perdere per chi cerca il massimo della qualità audio e del monitoraggio della salute.

Huawei FreeBuds Pro 4 + Band 8, chi dovrebbe acquistarli?

I FreeBuds Pro 4 introducono un doppio driver True Sound e il supporto alla trasmissione audio senza perdite fino a 2.3 Mbps grazie al codec esclusivo L2HC 4.0 di Huawei. Con le certificazioni HWA Lossless e Hi-Res Wireless Audio, garantiscono una riproduzione sonora fedele e cristallina. Le chiamate risultano sempre chiare, anche in condizioni di vento forte fino a 10 m/s o ambienti estremamente rumorosi, come concerti e metropolitane. Il tutto è reso ancora più efficace dalla funzione di ANC intelligente dinamico, che si adatta automaticamente all'ambiente per offrire un'esperienza di ascolto senza distrazioni.

Oltre alla tecnologia, i FreeBuds Pro 4 vantano un'estetica raffinata grazie al design Silver String, con impugnatura incisa a laser che richiama l'eleganza degli strumenti a corda. Il Ceramic DECO, resistente agli impatti, aggiunge un tocco di classe e durabilità. La comodità d'uso è massima grazie al controllo tramite movimenti della testa, che permette di rispondere o rifiutare chiamate senza toccare gli auricolari. Inoltre, la connessione a doppio dispositivo assicura un passaggio fluido tra smartphone, tablet o PC, migliorando la produttività e la versatilità.

La Huawei Band 8, inclusa nell'offerta, è il perfetto complemento per chi desidera monitorare la propria salute e attività fisica. Con un display AMOLED senza bordi, offre un design elegante e leggero. L'autonomia è eccezionale, con fino a 14 giorni di autonomia e ricarica rapida del 30% più veloce rispetto al modello precedente. Il monitoraggio del sonno con TruSleep 3, la tecnologia TruSeen 5 per la SpO2 e la frequenza cardiaca, oltre alle 100 modalità di allenamento, rendono questa smartband un vero alleato per il benessere quotidiano.

