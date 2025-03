ANC da record: con questi Huawei ti sentono anche in discoteca

Se siete alla ricerca di auricolari wireless capaci di offrirvi un’esperienza d’ascolto impeccabile anche nei contesti più rumorosi, i nuovi HUAWEI FreeBuds Pro 4 fanno al caso vostro. Con una cancellazione attiva del rumore da record, in grado di ridurre i suoni ambientali fino a 100 dB, questi auricolari permettono di godere di una qualità audio cristallina persino in discoteca, in metropolitana o durante un concerto, tanto per fare un esempio. Attualmente disponibili su Amazon a 169€ invece di 199€, rappresentano un’occasione imperdibile per chi desidera il massimo della tecnologia a un prezzo scontato.

HUAWEI FreeBuds Pro 4, chi dovrebbe acquistarlo?

I HUAWEI FreeBuds Pro 4 sono consigliati agli audiofili esigenti che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità del suono in mobilità. Con la trasmissione audio lossless a 48 kHz/24 bit e certificazioni Hi-Res Wireless Audio, soddisfano chi cerca un'esperienza d'ascolto premium in ogni situazione. Particolarmente indicati per coloro che lavorano in movimento, grazie alla loro capacità di mantenere chiamate cristalline anche in ambienti rumorosi fino a 100 dB o con vento a 10 m/s, risultano perfetti per videoconferenze in luoghi affollati o all'aperto.

Se viaggiate frequentemente, i FreeBuds Pro 4 vi cattureranno con il loro ANC intelligente dinamico, efficace anche sui mezzi di trasporto più rumorosi come aerei o treni ad alta velocità. La connessione simultanea a doppio dispositivo li rende ideali per chi utilizza più apparecchi durante la giornata, permettendovi di passare automaticamente tra smartphone, tablet o laptop.

Il design elegante con impugnatura Silver String incisa a laser aggiunge poi quel tocco di classe che farà la differenza per chi cerca non solo tecnologia avanzata ma anche stile. La combinazione di audio ad alta risoluzione, cancellazione del rumore efficace e versatilità d'uso con diversi dispositivi vi garantirà un'esperienza d'ascolto eccezionale in qualsiasi situazione. Il programma HUAWEI Loss Care aggiunge ulteriore valore, proteggendo il vostro acquisto in caso di danneggiamento o smarrimento.

