I dati di fatturato del 2022 mostrano Huawei in sostanziale parità con il 2021: si arresta così il calo di vendite.

Huawei ha di recente pubblicato i dati preliminari relativi al fatturato dell’anno appena terminato. Stando a quanto riportato l’azienda cinese sembrerebbe aver finalmente ammortizzato il colpo derivato dal ban imposto dall’amministrazione Trump e poi confermato da Biden. Il report infatti mostra una sostanziale parità tra le vendite effettuate nel 2022 e quelle fatte nell’anno precedente: i numeri parlano di 636,9 miliardi di yuan (circa 86,5 miliardi di euro) per l’anno appena terminato, di poco differente da quello del 2021 (636,8 miliardi di yuan).

Ma a fare la grossa differenza è il fatto che il report del 2021 indicava un calo di vendite di circa il 30% su base annuale, cosa che invece non si è ripetuta durante l’ultimo anno: si può quindi affermare, con una forte dose di sicurezza, che il calo di vendite di Huawei si è arrestato. Questo porta con sé un’altra interessante considerazione: Huawei è riuscita a trovare un nuovo equilibrio e (ri)crearsi una nuova normalità, anche senza i mercati occidentali. E questa è stata proprio la considerazione di Eric Xu, attuale presidente dell’azienda, che così si è espresso:

“Le restrizioni statunitensi sono ora la nostra nuova normalità e siamo tornati al lavoro come al solito“.

È però importante sottolineare che i dati condivisi si limitano al fatturato lordo: Huawei non ha al momento rilasciato dati relativi agli utili effettivi. In genere l’azienda è solita rilasciare i dati completi nell’arco del primo trimestre dell’anno. Quindi i numeri condivisi vanno presi con una certa cautela: l’azienda ha bloccato il calo di vendite, ma è da vedere se questo si traduca in un’effettiva ripresa dell’azienda e, nel caso, quanto questa sia forte.

Tuttavia, se dovessimo basarci sulle voci circolanti, siamo abbastanza sicuri del buono stato di salute dell’azienda cinese che, ad esempio, potrebbe essere pronta a lanciare sul mercato un nuovo ed vice dotato di una particolare configurazione delle fotocamere.