Huawei Mate 30 Pro sbarca in Europa: prima tappa in Spagna

Huawei Mate 30 Pro sbarca finalmente in Europa. La prima vittima illustre del ban imposto dagli Stati Uniti è ufficialmente disponibile presso Huawei Space Store di Madrid, in Spagna. Il top di gamma, però, arriva in quantità limitate e solo nella configurazione con 8 Gigabyte di RAM e 256 Gigabyte di memoria interna. Una scelta sensata da parte del produttore di Shenzhen dato che la mancanza di servizi e applicazioni Google potrebbe rappresentare un freno per le vendite.

Il dispositivo è venduto a 1.099 euro (prezzo annunciato al momento della presentazione europea) nella colorazione Space Silver. In fase d’acquisto, Huawei offre un buono sconto di 200 euro da consumare presso il proprio Store. La mancanza di tutta la suite di Big-G rende questo smartphone un prodotto non adatto a tutti. È possibile raggirare il problema affidandosi agli apk, ma parliamo di un’operazione per la quale diventa necessaria una conoscenza approfondita delle procedure per evitare di mettere a rischio la propria privacy e sicurezza.

Al di là di questo “difetto”, parliamo comunque di uno smartphone di alto livello con caratteristiche tecniche da vero top di gamma. Nella nostra recensione, lo abbiamo definito come “un piccolo capolavoro tecnico”. La parte frontale è dominata da un display da 6,53 pollici con un angolo di curvatura ai bordi di 88°. Non è presente nessun tasto fisico.

Sul retro, invece, trova spazio un modulo fotografico rotondo composto da quattro sensori: principale da 40 Megapixel con obiettivo f/1.6 e stabilizzazione ottica dell’immagine; il secondario sempre da 40 Megapixel ultra grandangolare f/1.8; il teleobiettivo da 8 Megapixel che abilita un zoom ottico 3X (ibrido 5X, digitale 30X); il sensore ToF 3D per la profondità di campo. Frontalmente, due fotocamere: 24 MP + ToF. Il cuore pulsante è rappresentato dall’ultimo processore di Huawei, Kirin 990. Sotto la scocca una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 40W.

Insomma, è chiaro che ci troviamo davanti a un vero e proprio top di gamma che – purtroppo – è stato investito dalla vicenda che vede contrapposti gli Stati Uniti e Huawei. Una situazione che si protrae da maggio scorso e che potrebbe – salvo un’ulteriore proroga – trovare una risoluzione il prossimo 16 febbraio. Non ci sono per il momento informazioni sulla disponibilità in Italia, ma l’arrivo in terra spagnola presuppone che Mate 30 Pro abbia un biglietto in tasca anche per il Bel Paese.