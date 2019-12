Huawei Mobile Services: Christmas Extravaganza!

Huawei Mobile Services (HMS) si prepara a festeggiare il Natale – nelle prossime settimane HMS distribuirà più di 100 smartphone e codici che permetteranno agli utenti di accedere a regali esclusivi. Durante l’anno ci sono state tante novità che hanno coinvolto Huawei Mobile Services, dall’enorme successo di Huawei Temi e Huawei AppGallery al lancio di Huawei Browser e di Huawei Assistant. Durante le vacanze, ognuna di queste App allieterà il Natale con tanti interessanti regali. Queste le novità che si potranno scoprire all’interno delle varie finestrelle del calendario di Natale di HMS:

Huawei AppGallery: Huawei AppGallery consente agli utenti di trovare le loro app preferite tramite servizi di ricerca evoluti che utilizzano algoritmi intelligenti. Con contenuti esclusivi, eventi in-game, competizioni e premi, Huawei AppGallery regalerà in Italia 3 P30 a settimana per gli utenti che scaricheranno fino a 5 App, per approfondimenti: https://huaweimobileservices.com/it/scarica-e-vinci/

Inoltre la possibilità di avere 15 Huawei Pro e 17 Freebuds 3 agli utenti che effettueranno acquisti in-app su una selezione di Applicazioni. I partecipanti potranno inoltre vincere Huawei Points che potranno essere utilizzati per effettuare acquisti su tutti i servizi Huawei (Cloud, Temi, Video e AppGallery).

Huawei Temi: L’innovativo store di Temi permette agli utenti di ottenere migliaia di sfondi unici semplicemente premendo un pulsante. I temi variano da semplici background a temi completi di icone personalizzate che hanno come soggetto artisti famosi o creazioni eleganti. Huawei Temi entra nello spirito natalizio distribuendo 5 smartphone HUAWEI P30 e anche tablet e smartwatch. Per provare a vincere uno di questi dispositivi è sufficiente effettuare un acquisto nello store di Huawei Temi tramite il proprio Huawei ID tra il 21 e il 25 dicembre.

Huawei Assistant: Il nuovo assistente Huawei è in grado di aiutare gli utenti a trovare servizi e informazioni quando e dove necessario. Con prestazioni intelligenti che forniscono assistenza agli utenti, attraverso l’ecosistema Huawei, Huawei Assistant regala ogni settimana, fino al 1° gennaio, un Huawei P30 Pro. Prova il servizio e partecipa alla Campagna Early Bird dando a HMS un feedback per provare a vincere uno dei top smartphone di Huawei.

Huawei Browser: Con Huawei Browser viene data agli utenti un’alternativa ai soliti browser. Grazie alla totale integrazione dell’ecosistema Huawei, infatti, il browser permette di ottenere informazioni personalizzate e rilevanti rispetto agli interessi degli utenti. Entra a far parte del fan club di HMS su Facebook, postando uno screenshot del download di Huawei Browser, per partecipare all’estrazione finale del 31 dicembre. In palio 15 Huawei P30 Pro e un 1 Huawei Watch GT2 Sport Black.

Al termine delle vacanze ci sarà una promozione speciale per Huawei Mobile Cloud, con un ulteriore 50% di sconto su tutte le sue offerte del periodo natalizio.

Si potrà avere accesso a queste offerte tramite i canali Twitter e Facebook di Huawei Mobile Services e sul sito https://huaweimobileservices.com/xmas/