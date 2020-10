Huawei P Smart 2021 debutta in Italia con un omaggio interessante

Huawei P Smart 2021 ha fatto il suo debutto in Italia. Il produttore cinese porta un nuovo membro nella famiglia P Smart che negli anni scorsi si è rivelata un successo. Il nuovo arrivato punta tutto su autonomia e comparto fotografico, il tutto a un prezzo contenuto, per poter rispondere alle esigenze di diversi utenti. Scopriamo le caratteristiche tecniche.

Il cuore pulsante è il Kirin 710A abbinato a 4 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna espandibile. Il chip è chiamato a muovere un display IPS LCD da 6,67 pollici con risoluzione Full-HD+ e foro per la fotocamera anteriore da 8 Megapixel (f/2.0). Il sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali è stato posizionato sul bordo destro all’interno del pulsante di accensione.

Ben quattro fotocamere sul retro. Il sensore principale da 48 Megapixel (f/1.8) è abbinato a un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.4), un sensore per le macro da 2 Megapixel (f/2.4) e un ultimo sempre da 2 Megapixel (f/2.4) per la profondità di campo. Come detto in apertura, uno dei punti di forza potrebbe essere l’autonomia grazie alla presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge da 22,5W che – dichiara l’azienda – con una ricarica di soli 10 minuti assicura due ore di visualizzazione video senza interruzioni.

P Smart 2021 arriva con a bordo Android 10 in versione AOSP con EMUI 10.1. Troviamo preinstallato dunque l’AppGallery di Huawei, lo store proprietario di app che prosegue la sua crescita giorno dopo giorno con l’arrivo quasi giornaliero delle app e servizi più richiesti dagli utenti.

La società cinese fa sapere che da gennaio ad agosto 2020 il numero di applicazioni scaricate dal proprio store ha toccato la cifra record di 261 miliardi di download. Dal 13 ottobre inoltre, partecipando all’attività ‘Scarica, Vinci e dona un Sorriso’, tutti i download effettuati da AppGallery contribuiranno alla donazione di dispositivi Huawei a favore di Cesvi, che si occupa di protezione dei bambini in Italia e nel mondo.

Per il lancio del nuovo arrivato, il colosso cinese ha pensato a un’interessante promozione. P Smart 2021 è prenotabile da oggi 8 ottobre nelle colorazioni Crush Green, Blush Gold e Midnight Black al prezzo di 229 euro. Chi effettuerà il pre-ordine entro il 1 novembre, riceverà Huawei FreeBuds 3 incluso nel prezzo (valore commerciale 139,00 euro), oltre a 3 mesi di Huawei Music VIP Membership, 3 mesi di abbonamento a Huawei Video e 15 GB di spazio extra su HUAWEI Cloud per 12 mesi.