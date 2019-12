Huawei P Smart Pro ufficiale: una scheda tecnica già vista

Huawei P Smart Pro è ufficiale. Il nuovo dispositivo di fascia media è già presente nel catalogo del produttore cinese in alcuni mercati europei, come Bulgaria, Croazia, Grecia e Polonia. Lo smartphone si presenta con una scheda tecnica già vista. Si tratta infatti di una versione rinominata di Huawei Y9s, annunciato a novembre, che a sua volta è molto simile a Honor 9X.

Il cuore pulsante è il Kirin 710F abbinato a 6 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna espandibili. Le memorie sono di tipo UFS 2.1 ed è presente il File System EROFS che insieme assicurano una velocità di lettura molto più alta rispetto ad altri dispositivi. Il display è un’unità IPS LCD da 6,59 pollici con risoluzione Full-HD+ che occupa tutta la parte frontale.

Una soluzione ottenuta integrando la fotocamera anteriore da 16 Megapixel in un meccanismo a scomparsa. Il comparto fotografico si completa con un sensore posteriore da 48 Megapixel accoppiato a un secondo grandangolare da 8 Megapixel e a un terzo da 2 Megapixel per la profondità di campo. Il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali è posizionato sul lato destro. Il tutto è alimentato da una batteria da 4.000 mAh.

La piattaforma software è affidata ad Android 9 Pie con EMUI 9.1. Sono presenti i servizi e le applicazioni Google. Lo smartphone è già disponibile in alcuni mercati europei nelle colorazioni Midnight Black e Breathing Crystal a un prezzo di circa 330 euro. Per il momento, non ci sono informazioni ufficiale per quanto riguarda una possibile commercializzazione anche in Italia.