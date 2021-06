Huawei P50, la prima foto reale vi lascerà senza fiato

Ormai dovrebbe mancare davvero pochissimo alla presentazione dei nuovi flagship Huawei. Dopo i soliti rumor che ormai anticipano praticamente tutti i prodotti di fascia alta che stanno per giungere sul mercato e un primo sguardo al design avvenuta durante un evento ufficiale dell’azienda, è ora di dare un’occhiata a quella che dovrebbe essere la prima foto reale di Huawei P50.

In un certo senso è esattamente quello che vi aspettate, dall’altro questa foto potrebbe lasciare molti di voi senza parole…

Secondo le più recenti indiscrezioni, l’evento di lancio della famiglia di prodotti Huawei P50 dovrebbe avvenire il 29 luglio. La data non è ancora stata confermata ufficialmente e l’azienda ha spesso rimandato la presentazione, quindi non prendete questa voce di corridoio come insindacabile.

La foto trapelata, pubblicata in origine dal sito MyDrivers, mostra uno smartphone che conferma in tutto e per tutto le forme che abbiamo potuto intravvedere nell’anteprima ufficiale mostrata da Huawei durante l’evento di lancio dei nuovi Watch 3 e MatePad.

La forma del comparto fotografico posteriore è unica, con due diverse zone circolari di colore scuro che contengono fotocamere e flash LED poste nell’angolo in alto a sinistra della scocca.

Ciò che però lascia sicuramente senza fiato è la colorazione scelta per questa versione dello smartphone: il Huawei P50 in foto ha infatti una colorazione rosa che attira davvero l’attenzione, con una finitura glitterata della scocca che sicuramente non passerà inosservata. Ricorda molto la finitura tutto fuorché sobria della colorazione argentata di Honor 50, smartphone che con Huawei P50 ha più di qualche somiglianza.

Ovviamente si tratta di gusti personali, tuttavia trovo questo allontanamento dal design serio, elegante (anche se comunque sempre molto originale) dei modelli precedenti della casa un deciso passo indietro per l’azienda cinese. Non si possono trarre conclusioni affrettate da una foto trapelata su internet e probabilmente saranno disponibili altre colorazioni meno sgargianti, tuttavia questa particolare variante più che premium sembra davvero “giocattolosa”.

Ricordiamo che secondo le più recenti informazioni trapelate in rete, Huawei P50 potrebbe avere sotto il cofano un esclusivo chip Qualcomm Snapdragon 888 in versione 4G a causa del blocco imposto dagli USA a Huawei sull’acquisto di tecnologia 5G americana.

Il CEO del settore consumer di Huawei, Yu Chengdong, ha affermato che la serie Huawei P50 porterà ad un nuovo livello la fotografia smartphone e non ci è difficile crederlo viste le enormi innovazioni portate dai modelli degli anni precedenti nel settore.

Ora non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale e verificare queste affermazioni in prima persona quando potremo testare il primo vero top di gamma di Huawei lanciato con il nuovo sistema operativo HarmonyOS 2.0.