Huawei P50, obiettivo con Zoom Ottico 20X by Leica?

Con i servizi Google che saranno ancora assenti, Huawei P50 dovrà attirare a se i clienti con nuove tecnologie e metodi per confermare ancora una volta di essere davanti ai concorrenti in ambito fotografico.

Leica e Huawei stanno mettendo a punto un obiettivo professionale e modulare per i prossimi dispositivi Cinesi e, secondo le indiscrezioni, il P50 è l’indiziato numero uno per poterlo installare.

In questo modo Huawei P50 potrà alzare ancora di più l’asticella delle prestazioni fotografiche grazie a questo nuovo metodo di aggancio moduli. E’ chiaro come ci vengano in mente aziende che già in passato hanno usato i moduli per provare a diversificare le loro proposte smartphone. Una è LG e sappiamo come è andata a finire, Motorola invece è stata più intelligente, li ha resi utili e compatibili con diverse generazioni.

Per ora le informazioni che abbiamo sono dettate da un brevetto che è conservato nel database dell’EUIPO, che registra le proprietà intellettuali in Europa. Il disegno che vedete ci fa apprezzare come un modulo che ricopre la parte posteriore, possa spingere ulteriormente le prestazioni della fotocamera, non sacrificandone la sua portabilità.

Con questo modulo – immaginiamo ce ne saranno degli altri che aggiungeranno altre funzioni – sarà possibile dotare lo smartphone di uno Zoom Ottico che andrà ben oltre i 10X. Attualmente il P40 Pro possiede questa funzione ma lo Zoom Ottico 10X è raggiunto grazie ad una fotocamera periscopica.

Con questi moduli quindi non ci sarà il problema della portabilità, sarà possibile montarli all’occorrenza. Partendo da questo presupposto, lo Zoom Ottico sarà molto più vicino a quello di una fotocamera professionale compatta, essendoci lo spazio per utilizzarlo.