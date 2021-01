Huawei P50: previsti 3 modelli ma il più venduto non ci sarà

Tra mille difficoltà, il prossimo Huawei P50 potrebbe essere distribuito in 3 varianti e quella più economica e più venduta, per il momento, non ci sarà. Ci riferiamo a Huawei P50 Lite di cui non se ne percepisce nessuna traccia in rete degna di nota.

Fonte @Voice.com

Diverso invece per i tre modelli più chiacchierati: P50, P50 Pro e P50 Pro Plus. La variante base è prevista con un display privo di curvature laterali, quella Pro con dei bordi molto pronunciati e la variante Pro Plus con installato un display curvo su ogni lato. Oltretutto i vari modelli si distingueranno per prestazioni fotografici.

Ma le parole stanno a zero quando abbiamo a disposizione dei concept emersi in rete, per poterci fare un’idea di come saranno secondo le indiscrezioni. Ebbene, qua sopra li vedete tutti e tre uno di fianco all’altro con una presenza crescente del display in pianta che parte da P50 verso il modello Pro Plus.

La società cinese tornerà sui suoi passi e implementerà una sola fotocamera frontale spostando il foro nella parte centrale? Sembrerebbe di sì. Mentre al posteriore ci si aspetta grossomodo un design simile tra i tre modelli ma leggermente diverso per via dei sensori più numerosi nel modello Pro e Pro Plus.

Cogliamo anche l’occasione per ricordare che, a scanso di decisioni dell’ultim’ora, il sistema operativo sarà ancora Android con la presenza degli HMS capitanati da AppGallery. E per la presentazione? Non sappiamo assolutamente quando la società vorrà svelarli ma ovviamente ciò avverrà entro il primo semestre 2021.