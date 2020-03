Huawei sta portando lo speaker Sound X anche nel mercato europeo. Qualche mese fa, la società lo aveva già svelato in Asia, ma non si avevano informazioni riguardo a un possibile lancio in Europa. Oggi, dopo Watch GT2e e la serie P40, il produttore ha annunciato che lo speaker sbarcherà anche in altri mercati.

Huawei Sound X è stato realizzato in collaborazione con Devialet, una società francese nata nel 2007 e specializzata in altoparlanti e amplificatori. La qualità di questo prodotto sembrerebbe poter essere molto alta. La società ha dichiarato che il volume massimo raggiungibile da Sound X è il doppio rispetto a quello di Apple HomePod. I principali componenti sono:

2 woofer (per le frequenze basse), 60 W di potenza;

(per le frequenze basse), 60 W di potenza; 6 altoparlanti, 48 W di potenza;

Non manca la certificazione High-resolution audio, che indica i dispositivi con una qualità superiore, e la possibilità di utilizzare insieme più Sound X, per rendere l’effetto sensibilmente migliore. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, troveremo:

Processore MediaTek MT8518 ;

; 512 MB di RAM;

di RAM; 8 GB di memoria interna;

di memoria interna; Bluetooth 5.0;

WiFi 802.11 a/b/g/b/ac.

Introdotta anche la funzione Huawei Share. Essa consente di collegare lo smartphone allo speaker avvicinando semplicemente i dispositivi. Nella parte alta saranno presenti anche dei controlli touch. Huawei Sound X potrebbe arrivare in estate e non si conosce ancora il prezzo di lancio ufficiale (che potrebbe superare i 260 euro).