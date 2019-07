Huawei StorySign: si arricchisce l’app che racconta le favole ai bambini non udenti

L’applicazione StorySign di Huawei racconta favole ai bambini non udenti trasformando il testo il linguaggio dei segni. Arrivano due nuovi classici: Questo (non) è un leone di Ed Vere e Il Tuo amico Spotty di Eric Hill.

L’applicazione StorySign di Huawei si arricchisce con due nuovi classici: Questo (non) è un leone di Ed Vere e Il Tuo amico Spotty di Eric Hill che si aggiungono a Tre Piccoli Coniglietti di Beatrix Potter. L’app è stata presentata lo scorso dicembre e – come abbiamo avuto modo di raccontarvi in quell’occasione – ha l’obiettivo di migliorare il mondo dei bambini non udenti trasformando i testi nel linguaggio dei segni.

Tutto questo avviene con estrema facilità. Dopo aver scaricato l’app, basta impugnare lo smartphone e inquadrare il testo. Grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale e alle funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), l’applicazione traduce immediatamente nel linguaggio dei segni (disponibile ora in 11 lingue tra cui anche l’italiano) la pagina inquadrata. Tutte le storie dei libri presenti su StorySign sono raccontate da Star, il simpatico avatar animato sviluppato in partnership con Aardman Animation e con il supporto degli esperti della comunità sorda europea.

Oltre ad avere ampliato la libreria di StorySign, Huawei ha rafforzato il suo impegno attraverso una donazione di 500.000 mila dollari all’Unione Europea Sordi per il finanziamento di progetti che si concretizzeranno nel corso del 2019. “In Huawei, mettiamo sempre le persone al primo posto e siamo sempre alla ricerca di nuovi utilizzi della nostra tecnologia per rendere il mondo un posto migliore. Ci impegneremo per fare in modo che ogni bambino abbia la possibilità di godersi il momento della storia della buonanotte e continueremo a lavorare con i nostri partner per continuare ad ampliare la biblioteca di StorySign e supportare i bambini non udenti quando si approcciano alla lettura” dichiara Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director Huawei CBG Italia.

L’applicazione StorySign è scaricabile gratuitamente dal Google Play Store o dall’AppGallery di Huawei. I tre titoli presenti per la lingua italiana sono già integrati nell’applicazione e vengono raccontati utilizzando il Linguaggio dei Segni Italiano.