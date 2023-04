State valutando l’acquisto di uno smarwtach performante, dal design elegante e che goda di uno sconto davvero vantaggioso? In questo caso, non possiamo non consigliarvi il Huawei Watch GT 3 Pro disponibile a un prezzo ribassato addirittura del 24%. Al momento, infatti, potrete portarlo a casa ad appena 279,90€ invece di 369,90€.

Trattandosi di un articolo con un raffinato quadrante in vetro zaffiro, sensori per il monitoraggio della vostra salute h24 e durata della batteria fino a 14 giorni, vi consigliamo di non farvi scappare l’occasione fintanto che siete in tempo!

Il dispositivo è compatibile con HarmonyOS 2, Android 6.0 e iOS 9.0 o versioni successive ed ha un corpo realizzato in nanocristalli di ceramica, rifinito con lucidatura a polvere di diamante per ottenere una struttura lucida e impeccabile. La corona, inoltre, è rifinita in acciaio inossidabile ed integra un elegante pulsante in metallo colorato, con una sfera in ceramica incorporata su un lato per aggiungere un tocco di eleganza al modello.

Da un punto di vista di funzionalità a disposizione, lo smartwatch è la proposta perfetta per svolgere un eccellente allenamento outdoor con più di 100 modalità differenti. Lo Huawei Watch GT 3 Pro, inoltre, ha ottenuto la classificazione IP68 che certifica la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, e ha resistito a ben 200 cicli di pressione dell’acqua, che assicurano immersioni in apnea fino a 30 metri di profondità, rendendolo il compagno perfetto per tutte le vostre avventure subacquee.

Non meno importante, il monitoraggio intelligente della frequenza cardiaca con avvisi in tempo reale: la tecnologia di TrueSeen 5.0+ utilizza otto sensori fotoelettrici disposti ad anello, per catturare meglio i segnali. Un algoritmo completamente nuovo filtra le interferenze, consentendo un monitoraggio preciso della frequenza cardiaca. In più, grazie alla presenza del monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue, potrete stare tranquilli sapendo che quando indossi Huawei Watch GT 3 Pro la vostra salute è sempre sotto controllo

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!