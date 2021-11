Il co-fondatore di Apple Steve Wozniak commenta il design dei nuovi iPhone 13

Cosa penserebbe Steve Jobs dei nuovi iPhone, iPad e MacBook? È questa la domanda che i fan di Apple più “tradizionalisti” continuano a farsi, commentando le ultime scelte dell’azienda in termini di design e tirando in ballo con nostalgia i cari, bei vecchi tempi.

Rispondere a questa domanda, evidentemente, è impossibile. In compenso, quelli di Yahoo Finance hanno intercettato un altro Steve, Steve Wozniak, co-fondatore di Apple e amico di Jobs da quando entrambi avevano vent’anni. In un’intervista rilasciata venerdì scorso, Wozniak ha parlato proprio del design dei nuovi iPhone, senza nascondere una certa perplessità per quanto riguarda l’assenza di cambiamenti rilevanti rispetto alla generazione precedente.

“Ho preso il nuovo iPhone; in realtà non noto la differenza“, ha dichiarato Woz. Per poi aggiungere: “Presumo che il software che c’è all’interno si applichi [anche] agli iPhone più vecchi“.

In generale, sottolinea Wozniak, iPhone 13 è praticamente identico ad iPhone 12 sia sul lato hardware che su quello software. È vero, la familiarità è da sempre una delle chiavi del successo di Apple, ma in molti sono rimasti delusi perché iPhone 13 non è il prodotto “rivoluzionario” che si aspettavano.

Già nel 2017, Steve Wozniak aveva fatto notizia dichiarando che non avrebbe acquistato iPhone X al day one: “Preferirei aspettare […]. Sono contento del mio iPhone 8, che è lo stesso dell’iPhone 7, che è lo stesso dell’iPhone 6, per me“.

Wozniak, insomma, non è un “entusiasta” dei prodotti Apple; al contrario, è un consumatore piuttosto pragmatico e per nulla precipitoso. “Mi preoccupo della grandezza e delle dimensioni… ma non le studio“, si legge ancora nell’intervista. “Mi interessa solo se i prodotti sono buoni“, chiosa. Informatico e imprenditore, Wozniak è considerato uno dei padri del personal computer e tra i principali fautori della rivoluzione tecnologica dell’ultimo secolo.