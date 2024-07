MINIMO STORICO: iPhone 13 CROLLA a un prezzo SHOCK! (-190€)

Se siete alla ricerca di uno smartphone all'avanguardia che coniughi prestazioni eccezionali, un design raffinato e funzionalità fotografiche di alto livello, il tutto a un prezzo vantaggioso, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. L'iPhone 13 da 128GB, nella sua colorazione verde, è disponibile ora a soli 569,00€ al posto 759,00€, con uno sconto del 25% che ammonta a ben 159€.

Apple iPhone 13 da 128GB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPhone 13 da 128 GB si rivela un'opzione ideale per coloro che desiderano combinare prestazioni elevate e qualità fotografica di alto livello in un solo dispositivo. Il suo cuore pulsante, il chip A15 Bionic, offre prestazioni fulminee che trasformano ogni interazione in un'esperienza fluida e reattiva. Che stiate navigando tra le app, giocando ai titoli più esigenti o editando video in 4K, il SoC all'avanguardia garantisce potenza in ogni ambito.

Il vero gioiello di questo dispositivo è tuttavia il suo sistema fotografico avanzato. La doppia fotocamera da 12MP, con obiettivi grandangolo e ultra-grandangolo, si fonde con l'intelligenza artificiale per catturare immagini mozzafiato in qualsiasi condizione di luce. La modalità Cinema, una vera rivoluzione nel campo della videografia mobile, vi permetterà di girare filmati con una profondità di campo degna delle produzioni cinematografiche, grazie allo spostamento automatico della messa a fuoco.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre un tripudio di colori vibranti e neri profondi, e renderà giustizia per intrattenimento e non solo. Non manca una batteria in grado di riprodurre video per 19 ore, rendendo quindi il telefono piuttosto affidabile. Proprio in tal senso, lo smartphone presenta infatti un retro in ceramica che fornisce protezione da acqua e cadute con certificazione IP68.

Offerto a 569,00€, l'iPhone 13 da 128 GB rappresenta un'opzione eccellente per chi cerca tecnologia avanzata, prestazioni elevate e qualità costruttiva senza compromessi. Il dispositivo è ancora tutt'oggi una vera e propria scheggia, che offre una combinazione di design, capacità fotografiche, robustezza e velocità al top.

