Il nuovo SoC Apple A17 Pro, chip a bordo della gamma iPhone 15 Pro presentata pochi giorni fa, sta già facendo parlare di sé: è prodotto con i 3nm TSMC e mantiene la tipica configurazione ibrida a 6 core, con 2 core ad alte prestazioni e 4 ad alta efficienza. Al centro della notizia di oggi ci sono proprio le performance del nuovo chip, che raggiunge risultati sorprendenti.

Il SoC è stato già testato in Geekbench 6, dove ha ottenuto punteggi di tutto rispetto, raggiungendo i 2914 punti in single core e i 7199 punti in multi core. Il primo risultato lo pone circa il 10% sopra al vecchio Apple A16 Bionic, mentre il risultato multi core è solo il 3% più alto. Tuttavia, non è questo il paragone su cui vogliamo concentrarci.

Raggiungere (o superare, come in questo caso) i 2900 punti in single core pone infatti il nuovo chip Apple in competizione con i processori per PC Desktop, che in teoria dovrebbero competere su tutt’altro piano. Per darvi un’idea, l’A17 Pro è solo il 10% più lento di un Core i9-13900K, attuale top di gamma dell’offerta Intel capace di raggiungere una frequenza massima di 5,8GHz su un solo core, contro i 3,77GHz dell’A17 Pro. Come c’era da aspettarsi, la situazione cambia radicalmente in multi core, dove il Core i9-13900K è tre volte più veloce.

Rimanendo invece all’interno del mondo smartphone, in Geekbench 6 l’A17 Pro è il 42% più veloce in single core e il 33% in multi core dello Snapdragon 8 Gen 2, attuale top di gamma del mondo Android che raggiunge rispettivamente 2050 punti e 5405 punti. Sappiamo però che a breve Qualcomm annuncerà il prossimo Snapdragon 8 Gen 3, che migliorerà le performance del modello attuale e darà battaglia al nuovo SoC di Apple.