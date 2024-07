Con questa potentissima power bank non rimarrete mai a secco di energia! Oggi costa il 30% in meno

Se siete spesso fuori casa e avete bisogno di tenere i vostri dispositivi sempre sotto carica non c'è niente di meglio di una buona power bank. Oggi, su Amazon potete approfittare di un'ottima offerta sulla powerbank UGREEN Nexode da 20.000mAh che da un prezzo di 99,99€ scende a 69,99€ grazie a un coupon del valore di 30€. Questo dispositivo di ricarica rapida PD 3.0 con 2 USB C e 1 USB A è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi MacBook Pro/Air, iPhone 15 Plus Pro Max e Galaxy S24 S24 Ultra. Con una potenza massima di 130W, permette di ricaricare più dispositivi contemporaneamente ed è dotato di un sistema integrato che monitora le variazioni di temperatura, garantendo una ricarica completa e sicura.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 30€ durante il checkout

Power Bank UGREEN Nexode, chi dovrebbe acquistarla?

Il power bank UGREEN Nexode è un alleato indispensabile per chi è sempre in movimento e non vuole rimanere mai senza energia per i propri dispositivi. Questa powerbank da 20.000 mAh è consigliata in particolare per i professionisti e gli appassionati di tecnologia che necessitano di massima efficienza e affidabilità. Grazie alla sua compatibilità estesa, è in grado di soddisfare le esigenze di chi utilizza MacBook Pro/Air, iPhone, dispositivi Galaxy, e moltri altri ancora, fornendo fino a 4,5 volte la carica per un iPhone 15 Pro e ricaricando un MacBook Air 2024 al 51% in soli 30 minuti grazie alla sua potenza massima di 130W.

Non solo, questo pratico accessorio si distingue per la sua durevolezza e sicurezza: con protezioni multiple, mantiene una capacità superiore all'80% dopo 800 cicli di carica e scarica e integra un sistema di gestione della temperatura per proteggere la longevità della batteria dei dispositivi. Il Display TFT fornisce un monitoraggio in tempo reale dello stato di carica, rendendo l'esperienza ancora più tecnologicamente avanzata. Persone che richiedono una ricarica veloce e sicura per una vasta gamma di dispositivi troveranno nel power bank UGREEN Nexode la soluzione ottimale alle proprie necessità.

Con una riduzione di 30€ sul prezzo originale grazie a un coupon Amazon che fa scendere il prezzo di 99,99€ a 69,99€, la powerbank UGREEN Nexode rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca una soluzione affidabile, potente, e versatile per mantenere i propri dispositivi sempre carichi. Il suo design intelligente, unito alla capacità di caricare rapidamente vari dispositivi e la sicurezza avanzata la rendono un acquisto consigliato per mantenere tutti i vostri dispositivi sotto carica, sempre e ovunque vi troviate.

Vedi offerta su Amazon