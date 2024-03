Il vostro iPhone nasconde delle funzionalità IA, ecco quali sono

Apple è stata nota per la sua assenza nella conversazione pubblica riguardante l'IA generativa fino a poco tempo fa. Tuttavia, forse ciò che non sapete è che, nonostante non vi siano state comunicazioni particolari a riguardo, l'IA è già molto presente sull'iPhone, guidando funzionalità fondamentali in app come Fotocamera, Foto e Siri, tra le altre.

Ecco, dunque, alcune delle nostre funzionalità basate su AI sui nuovi iPhone di cui potreste non essere a conoscenza.

Le funzionalità IA degli iPhone

Clonare la tua voce digitalmente

Apple potrebbe non avere un assistente virtuale, ma utilizza già l'IA in una funzione introdotta con iOS 17 lo scorso anno. La "Voce personale" è una funzionalità di accessibilità che utilizza l'apprendimento automatico on-device per consentire alle persone a rischio di perdita della parola di replicare la propria voce in modo da poter comunicare più facilmente con i propri cari. Per apprendere la tua voce, l'iPhone ti chiede di leggere ad alta voce 150 frasi. Utilizza quindi l'IA per analizzare la tua voce e genera una versione sintetica di essa.

Copiare facilmente il testo dalle immagini

Live Text è una funzione di AI già disponibile sugli iPhone che eseguono il software iOS 15 del 2021 o successivo. È uno strumento di visione artificiale che riconosce il testo scritto a mano e digitato nelle foto, simile a Google Lens. Il testo delle immagini può quindi essere copiato e incollato con pochi semplici tocchi semplicemente tenendolo premuto in una foto.

Nuovo e migliorato AutoCorrezione

Con l'ultimo aggiornamento software, Apple ha risolto uno dei più grandi fastidi dell'autocorrezione. Ora è possibile usare parolacce senza che Apple cambi la parola offensiva scelta in qualcosa di più blando.

Intelligenza fotografica

Non è un segreto che l'iPhone si affidi ad algoritmi avanzati e alla fotografia computazionale per molte delle sue funzionalità fotografiche. La "Modalità Ritratto", che utilizza l'IA per identificare soggetti e creare un effetto sfocatura, è solo un esempio. Un altro è la "Modalità Cinematica", che utilizza l'IA per simulare l'apertura desiderata e regolare dinamicamente la messa a fuoco per mantenere nitido il soggetto in movimento. Una delle nuove capacità alimentate dall'IA, cortesia di iOS 17, è la capacità dell'app Foto di identificare gli animali domestici in una foto, consentendo una migliore organizzazione delle foto.

Il futuro dell'IA su iPhone: Siri diventerà più intelligente?

Siri è presente dal lancio di iOS 5, avvenuto nel 2011, ma l'assistente vocale di Apple potrebbe presto diventare molto più intelligente. Un rapporto di settembre di The Information ha rivelato che Apple intende utilizzare modelli di lingua grandi, una parte cruciale dell'IA generativa, per migliorare Siri.