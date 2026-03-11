Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sullo XIAOMI POCO C85, smartphone con 8+256GB di memoria, display da 6,9" a 120Hz, processore MediaTek Helio G81-Ultra, doppia fotocamera AI da 50MP e una capiente batteria da 6000mAh. Oggi lo trovate a soli 113,90€ invece di 169,90€, con uno sconto del 33%, una proposta imperdibile per chi cerca prestazioni solide a un prezzo competitivo.

POCO C85, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo XIAOMI POCO C85 è lo smartphone ideale per chi cerca un dispositivo completo a un prezzo accessibile. Con un'offerta del 33% di sconto, scendendo a soli 113,90€, si rivolge in particolare a studenti, giovani professionisti e a chiunque desideri un telefono affidabile per l'uso quotidiano senza spendere una fortuna. La batteria da 6000mAh lo rende perfetto per chi trascorre molte ore lontano da una presa elettrica, mentre il processore MediaTek Helio G81-Ultra soddisfa le esigenze di chi ama il multitasking e i giochi mobile.

Il display da 6,9" con refresh rate a 120Hz accontenta gli appassionati di streaming e navigazione fluida, regalando un'esperienza visiva di qualità superiore. La doppia fotocamera AI da 50MP è pensata per chi vuole immortalare i momenti quotidiani con scatti nitidi e dettagliati, senza essere un fotografo esperto. Il design sottile e il corpo curvo lo rendono comodo da impugnare, rendendolo ideale anche per chi viaggia spesso. Con 8GB di RAM e 256GB di storage, offre ampio spazio e reattività per ogni esigenza.

XIAOMI POCO C85 è uno smartphone con display da 6,9" a 120Hz, processore MediaTek Helio G81-Ultra octa-core, 8+256GB di memoria, doppia fotocamera AI da 50MP e batteria da 6000mAh in un design sottile da 7,99mm.

