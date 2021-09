Instagram down: “Impossibile aggiornare il feed”

A poche ore dalla nostra segnalazione dei disservizi che stanno colpendo la rete telefonica di Vodafone (e quindi anche di ho. e PosteMobile), sembra che anche Instagram sta riscontrando grosse difficoltà. Il social dedicato alla fotografia è irraggiungibile in tutta Italia.

Instagram down, anche il noto social network proprietà di Facebook nella giornata di oggi è stato colpito da un disservizio che sta ancora adesso impedendo agli utenti di accedere ai contenuti. A confermarci che si tratta di un problema diffuso (anche fuori dalla nostra penisola tra le altre cose) ci pensa il sempre affidabile portale Downdetector.

Al momento non è possibile caricare alcun tipo di dato dalla piattaforma, all’apertura dell’app o al ricaricamento della home si viene accolti dal messaggio di errore “Impossibile aggiornare il feed”. Le Storie che non sono state scaricate dall’applicazione in precedenza non sono visibili e ovviamente anche i messaggi privati Direct non sono operativi. Gli utenti non possono pubblicare contenuti multimediali sul proprio profilo e nemmeno nelle Storie.

Non è ancora chiaro cosa stia causando i problemi ma immaginiamo che forse l’azienda guidata da Mark Zuckerberg negli ultimi tempi stia effettuando diverse modifiche ai propri servizi, con conseguenti momenti di down dovuti al riavvio dei server oppure alla propagazione delle novità.

Una causa accertata ancora non c’è, quello che siamo sicuri è che non è il vostro smartphone ad essere impazzito ma è proprio Instagram ad avere problemi. Come risolvere? Aspettando con molta pazienza!

Gli ingegneri ed i programmatori di Facebook sono sicuramente già al lavoro per risolvere il disservizio e molto probabilmente le funzionalità del social verranno ripristinate entro qualche minuto.

Voi vi siete accorti del problema direttamente perché stavate utilizzando il social oppure il disservizio non vi ha riguardato in alcun modo?