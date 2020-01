Instagram risponde a TikTok con nuovi effetti per i Boomerang

Instagram ha appena aggiornato la sua applicazione ufficiale con alcuni effetti applicabili ai Boomerang. L’agguerrita corsa dei social network non si ferma: l’app dedicata alle foto e ai video ottiene un ennesimo aggiornamento pensato specialmente per gli utenti più giovani, che sono sempre in cerca di nuovi effetti da applicare ai propri video e alle proprie foto.

TikTok, sotto indagine negli Stati Uniti d’America, è un social network che è riuscito ben presto a conquistare i giovanissimi, raggiungendo l’obbiettivo di 1,5 miliardi di download. Instagram ha immediatamente compreso quanto sia pericoloso questo rivale, iniziando a sviluppare delle funzionalità simili a quelle proposte dalla controparte, tra cui Reels.

Proprio durante le scorse ore, sono arrivati alcuni effetti che renderanno i Boomerang ancora più divertenti. In particolare, troviamo:

SlowMo : rallentare i video, che in questo caso avranno la durata di 2 secondi per ogni direzione.

: rallentare i video, che in questo caso avranno la durata di 2 secondi per ogni direzione. Echo : grazie a un effetto motion blur, viene inserita una scia dietro a ogni singolo elemento in movimento, così da creare quasi delle copie.

: grazie a un effetto motion blur, viene inserita una scia dietro a ogni singolo elemento in movimento, così da creare quasi delle copie. Duo : riavvolge molto rapidamente la tua clip e inserisce un effetto testurizzato/digitalizzato.

: riavvolge molto rapidamente la tua clip e inserisce un effetto testurizzato/digitalizzato. Ritaglio: come facilmente deducibile dal nome, è una funzione che consente di ritagliare il video, un po’ come succede nel rullino fotografico.

Pur trattandosi di una novità molto interessante, questo è solo di un assaggio rispetto alle infinite modifiche offerte da TikTok.