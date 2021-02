Questa utilissima e sconosciuta funzione di iPhone è diventata virale

Quando si parla di sistemi operativi moderni, le funzioni che sono introdotte dai programmatori sono così tante e diverse che è difficile ricordarle o scoprirle tutte. Non essendoci manuali d’uso che le elencano e non venendo annunciate a gran voce dalle aziende durante gli eventi, ci sono alcune funzionalità che sfuggono completamente agli utenti.

È questo il caso di questa utile funzione di iOS e iPadOS che probabilmente pochi di voi conosceranno e che recentemente è diventata virale su TikTok.

Sapevate che è possibile spostare più icone contemporaneamente su iPhone e iPad? Sconvolgente vero? Se vi siete mai ritrovati a dover riorganizzare decine e decine di icone delle app nel vostro iPhone o iPad sapete di certo cosa significa doverne spostare una ad una, una procedura tediosa e a volte irritante.

Quello che però in pochi sanno è che la possibilità di muovere più app contemporaneamente attraverso le schermate è presente nel sistema operativo mobile di Apple da moltissimo tempo. Certo, gli utenti Android ora staranno gongolando in quanto anche molte skin personalizzate dei produttori (come la MIUI) permettono di fare questa cosa da moltissimo tempo, ma è comunque una funzione da non dare troppo per scontata.

Tornando al punto, però, com’è possibile spostare più app contemporaneamente su iPhone e iOS? In realtà è molto semplice:

Tenete premuto il dito su un’icona per entrare nella modalità di modifica delle schermate

per entrare nella modalità di modifica delle schermate Selezionate l’icona di un’applicazione ed iniziate a spostarla esattamente come fareste normalmente

esattamente come fareste normalmente Mantenendo il dito sull’icona che state spostando, con un altro dito toccate le altre icone delle app che volete spostare , si raggrupperanno assieme alla prima

, si raggrupperanno assieme alla prima Spostatevi nella posizione in cui volete posizionare il gruppo di app e lasciate andare

Fonte: Finer Things in Tech

Questa funzione è davvero comoda per chi vuole organizzare un gran numero di app attraverso diverse schermate della Springboard di iOS. Non si tratta di una novità di iOS 14 però, i primi riferimenti a questa comoda funzionalità risalgono al 2017 e alla versione del sistema operativo iOS 11.

Voi sapevate di poter spostare le app in gruppo su iPhone e iPad?