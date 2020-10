iPhone 12: ultime indiscrezioni su batteria e fotocamera prima del lancio

La nuova generazione di iPhone 12 verrà annunciata durante l’evento di domani 13 ottobre che, per i motivi che ormai conosciamo, Apple terrà esclusivamente in diretta streaming. Gli smartphone della Mela sono ormai al centro dell’attenzione da diversi mesi e a poche ore dalla presentazione ufficiale spuntano nuove indiscrezioni su Face ID, batteria e fotocamera a opera del leaker Max Weinbach.

Partiamo dal Face ID che – secondo la fonte – diventerà più veloce ed efficiente grazie all’algoritmo definito “dynamic zoning algorithm” che renderà lo sblocco più rapido. Inoltre, il notch presente su iPhone 12 da 5,4 pollici potrebbe avere dimensioni diverse: ridotto in orizzontale, più largo in verticale. Questo per poter ospitare tutti i sensori necessari.

Finalized and Revised iPhone 12 and iPhone 12 Pro info, just in time before the event. The most important things were already revealed by Kang 康总, but we've got previous report that we've received updates for in the past 3 weeks:

— Pine (@PineLeaks) October 11, 2020