iPhone 14 e 15, Pro e Max in offerta su Amazon per Natale! Sconti anche oltre 400€

Il periodo natalizio rappresenta il momento perfetto per acquistare un nuovo smartphone, giacché è possibile trovare anche modelli top di gamma a prezzi scontati. Questo è il caso anche degli iPhone 14 e 15, che potete attualmente trovare in offerta su Amazon in varie versioni, tra cui anche quelle Pro e Max! Giacché i dispositivi Apple vengono messi raramente in sconto, soprattutto se si parla dei modelli più recenti, si tratta di un'opportunità davvero imperdibile, a prescindere che siano per voi stessi o un regalo di Natale per un vostro caro.

iPhone 14 e 15, chi dovrebbe acquistarli?

Gli iPhone 14 e 15 sono destinati principalmente a due categorie di acquirenti: da un lato, agli affezionati di Apple che sostituiscono regolarmente il loro modello con il più recente, mentre dall'altro è rivolto a chi sta semplicemente pensando di acquistare un nuovo smartphone e desidera investire in un dispositivo di alta gamma. Sia che si opti per la versione base o per il Pro Max, infatti, ci sono ben pochi modelli sul mercato in grado di competere in termini di prestazioni e qualità, rendendoli una scelta sicura e duratura.

Nonostante il 14 sia ancora un'ottima scelta, le innovazioni che rendono gli iPhone 15 attraenti rispetto ai modelli precedenti sono numerose. Ad esempio, la versione Pro presenta un nuovo sistema di fotocamere che, oltre all'obiettivo principale da 48MP (quad-pixel) dei modelli dell'anno precedente, include due nuove fotocamere secondarie. Questa combinazione offre la possibilità di avere "l'equivalente di sette fotocamere in tasca", secondo quanto dichiarato da Apple. Inoltre, l'introduzione della porta Type-C in sostituzione della tradizionale porta Lightning degli iPhone rappresenta un cambiamento significativo, rendendoli molto più comodi rispetto a tutti i modelli precedenti. Ovviamente, ci sono molte altre novità che vi invitiamo a scoprire nel nostro articolo dedicato a tutti i dettagli sui nuovi iPhone 15.

Di seguito trovate, dunque, una lista con i modelli di iPhone 14 e 15 attualmente in sconto su Amazon, cosicché possiate trovare in un colpo d'occhio il modello che fa al caso vostro:

