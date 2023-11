iPhone 16, poche novità hardware ma il software sarà la vera svolta

Il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha rivelato nella sua recente newsletter Power On che l'attesissima serie iPhone 16 di Apple, il cui lancio è previsto per il 2024, non vanterà alcun aggiornamento hardware di rilievo. Sembra invece che Apple voglia puntare su un software innovativo per attirare i consumatori.

"Apple punta sul software per convincere la gente a comprare i nuovi modelli", leggiamo nella newsletter.

Gurman ha fatto luce sugli ambiziosi piani di Apple per iOS 18, sottolineando l'integrazione di funzioni che sfruttano l'IA generativa. Sebbene i dettagli specifici rimangano pochi, gli addetti ai lavori ipotizzano che Apple potrebbe seguire le orme di concorrenti come Samsung, introducendo traduzioni di chiamate in tempo reale, generazione di immagini, sintesi di documenti e scrittura di messaggi.

Sempre nello stesso testo, Gurman ha rivelato che Apple ha temporaneamente interrotto lo sviluppo dei nuovi aggiornamenti per iPhone e Mac, adducendo la necessità di correggere alcuni bug. Questo ritardo inaspettato ha alimentato le speranze che iOS 18 emerga come un'esperienza perfettamente rifinita, stabilendo un nuovo standard per la soddisfazione degli utenti.

Anche se l'iPhone 16 non presenterà innovazioni hardware rivoluzionarie, le fughe di notizie suggeriscono alcune caratteristiche degne di nota. I rumor indicano la presenza del pulsante azione anche nei modelli base e versioni di Dynamic Island più eleganti.

Mentre il mondo tecnologico attende con impazienza il lancio ufficiale, l'attenzione strategica di Apple per i miglioramenti del software indica un cambiamento di paradigma. iOS 18 è pronto a ridefinire l'esperienza degli utenti Apple, offrendo un assaggio del potenziale dell'intelligenza artificiale generativa.