Sotto i 1100€: non è l’iPhone 16 normale, ma il modello Pro da 256GB

Se siete alla ricerca di un iPhone 16 Pro con una memoria di 256GB ma non volete spendere la cifra richiesta dal prezzo ufficiale, c'è un’offerta che non potete lasciarvi scappare. Su eBay è possibile acquistare il modello Pro dell’iPhone 16 a soli 1.099€, grazie a un coupon che consente di risparmiare 30€ extra. Un’opportunità imperdibile per chi desidera la qualità e le performance di uno dei migliori smartphone in circolazione, ma a un prezzo più competitivo rispetto alle altre offerte online.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 30€ durante il checkout

iPhone 16 Pro 256GB, chi dovrebbe acquistarlo?

L’iPhone 16 Pro è una delle versioni più avanzate della linea, con un design elegante e prestazioni leader della categoria. Equipaggiato con un potente chip A17 Bionic, offre velocità e fluidità che soddisfano anche gli utenti più esigenti. Il modello da 256GB è ideale per chi ha bisogno di una buona capacità di archiviazione, permettendo di salvare fotografie, video e applicazioni senza problemi. La qualità della fotocamera è un altro punto di forza, con innovazioni che rendono il dispositivo perfetto per scatti professionali in qualsiasi condizione di luce.

Questa promozione su eBay è davvero vantaggiosa, poiché il prezzo di 1.099€ per l’iPhone 16 Pro da 256GB rappresenta una delle migliori offerte attualmente disponibili online. Grazie all’utilizzo di un coupon da 30€, il costo del telefono viene ridotto, rendendolo più conveniente rispetto ad altre piattaforme di vendita. Gli utenti che approfitteranno di questa offerta avranno quindi la possibilità di acquistare un prodotto di alta qualità, risparmiando una somma considerevole rispetto al prezzo di listino.

Acquistare su eBay offre poi numerosi vantaggi. Oltre al risparmio immediato grazie al coupon, il sito garantisce una protezione dell’acquisto tramite il programma di garanzia cliente eBay, che offre sicurezza e tranquillità in caso di problemi con il prodotto. Inoltre, eBay è conosciuto per la sua affidabilità nelle transazioni e per le recensioni di venditori che permettono di scegliere solo i migliori. Questo rende l’acquisto dell’iPhone 16 Pro non solo conveniente, ma anche sicuro.

Vedi offerta su eBay