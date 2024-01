iPhone 17 avrà una fotocamera frontale tutta nuova, era anche ora!

I fan Apple attendono con impazienza l'arrivo della linea iPhone 17 nel 2025. Si dice porterà un aggiornamento importante alla fotocamera frontale.

Secondo fonti attendibili, un miglioramento sostanziale attende gli appassionati dei selfie, con un nuovo sensore da 24MP e lenti in configurazione 6P che promettono un miglioramento della qualità dell'immagine.

Il famoso analista Ming-Chi Kuo è stato in prima linea per queste rivelazioni, descrivendo come questo obiettivo 6P avanzato potrebbe comportare un aumento del 120% del costo unitario della fotocamera frontale per Apple. In confronto, l'attuale iPhone 15 ha una fotocamera frontale da 12MP abbinato a un obiettivo 5P, e sembra che l'iPhone 16 potrebbe non godere ancora di questo rivoluzionario aggiornamento della fotocamera.

Genius, fornitore chiave per Apple, è destinato a svolgere un ruolo fondamentale in questa rivoluzione delle lenti, realizzando in esclusiva le fotocamere aggiornate. Questa esclusività non solo posiziona Genius come principale beneficiario delle entrate, ma riflette anche il costo significativo associato alla tecnologia all'avanguardia integrata nelle fotocamere dell'iPhone 17. La fotocamera frontale da 24MP e l'obiettivo 6P, pur promettendo una migliore qualità dell'immagine, hanno un costo di produzione più elevato.

L'analista Jeff Pu fa luce sui modelli Pro della linea iPhone 17, suggerendo una fotocamera posteriore con sensori da 48MP per l'iPhone 17 Pro e l'iPhone 17 Pro Max. Questa importante revisione della fotocamera mira a integrarsi perfettamente con l'Apple Vision Pro, migliorando l'esperienza fotografica complessiva degli utenti. Inoltre, le indiscrezioni indicano che Apple sta sperimentando una fotocamera con teleobiettivo tetraprismatico e zoom ottico 10x, anche se il suo debutto nei modelli 2025 rimane incerto.

Per chi non lo sapesse, la designazione "6P" indica il numero di elementi dell'obiettivo, che facilita l'ingresso di una maggiore quantità di luce. Il passaggio da una fotocamera frontale da 12MP a una da 24MP promette un aumento significativo della risoluzione delle singole immagini.