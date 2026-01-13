Il JBL Flip 7, speaker bluetooth portatile di nuova generazione, è in offerta su Amazon a 103,99€ rispetto al prezzo originale di 149,99€. Questo altoparlante wireless vi accompagnerà in ogni avventura grazie alla certificazione IP68 che lo rende impermeabile e resistente alla polvere, oltre che antiurto. Con 16 ore di autonomia e la tecnologia AI Sound Boost per un suono ottimale, potrete portarlo ovunque con uno sconto del 31%. Include cinturino da polso e moschettone per il trasporto.

JBL Flip 7, chi dovrebbe acquistarlo?

Il JBL Flip 7 è la scelta ideale per chi desidera portare la musica ovunque senza compromessi sulla qualità audio. Questo speaker è perfetto per gli amanti delle attività all'aperto, gli sportivi e chi organizza frequentemente feste con amici: la certificazione IP68 garantisce impermeabilità totale e resistenza alla polvere, mentre la protezione antiurto vi permetterà di utilizzarlo senza preoccupazioni in qualsiasi contesto. Con 16 ore di autonomia, vi accompagnerà durante lunghe giornate in spiaggia, escursioni in montagna o pool party senza mai lasciarvi senza musica.

Chi cerca un suono potente e definito troverà nel Flip 7 un alleato prezioso grazie al tweeter dedicato e alla tecnologia AI Sound Boost, che ottimizza le prestazioni acustiche anche ad alto volume. Il sistema PushLock con accessori intercambiabili lo rende estremamente versatile: potrete agganciarlo allo zaino durante le vostre avventure o appenderlo dove preferite. La funzione Auracast è perfetta per chi desidera amplificare l'esperienza sonora collegando più speaker insieme, ideale per eventi più grandi. A questo prezzo scontato del 31%, rappresenta un investimento eccellente per chi non vuole rinunciare alla qualità audio JBL in formato portatile.

Il JBL Flip 7 è uno speaker Bluetooth portatile che unisce potenza e resistenza. Con 16 ore di autonomia totale e la tecnologia AI Sound Boost, offre bassi profondi e alti cristallini senza distorsioni. La certificazione IP68 lo rende completamente impermeabile e resistente a polvere e urti.

