Un e-Book a colori? Il Kobo Libra è scontato del 33% su Unieuro

State cercando un e-Book reader, ma scartando i modelli con schermo in bianco e nero? Se la priorità per voi è un display a colori, oggi su Unieuro c'è una promozione imperdibile: il Kobo Libra Colour, completo di Stylus 2, a soli 199,99€, un ottimo sconto rispetto al prezzo originale di 299,90€. Scopriamo insieme le caratteristiche di questo tablet e a chi può essere particolarmente utile.

Kobo Libra Colour e Stylus 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Kobo Libra Colour e Stylus 2 è il compagno ideale per gli appassionati di lettura che desiderano un'esperienza immersiva e interattiva con i loro libri elettronici. Questo dispositivo è consigliato a chi ama annotare, evidenziare passaggi e scrivere note a margine mentre legge. Con la possibilità di utilizzare il Kobo Stylus 2 per annotare direttamente sul display a colori da 7'' E Ink Kaleido 3, si rivela un'ottima scelta anche per studenti o per chiunque abbia l'abitudine di prendere appunti o riflettere in modo creativo sui testi letti.

Il tablet, quindi, soddisfa l'esigenza di coloro che non solo desiderano godere di un'esperienza di lettura a colori, senza riflessi e con un comfort visivo ottimale anche sotto la luce del sole, ma anche di chi cerca uno strumento per appunti digitale efficace e integrato nel proprio ecosistema di lettura. Per chi predilige la sostenibilità e la durata nel tempo, il Kobo Libra Colour e Stylus 2 è fabbricato con plastica riciclata intercettata prima di finire nei mari ed è impermeabile, soddisfacendo i requisiti IPX8.

Inoltre, il design ergonomico e la possibilità di personalizzare l'esperienza di lettura, dalla dimensione e stile dei caratteri fino all'orientamento della pagina, lo rendono adattabile alle preferenze di ogni utente. È ideale per chi desidera minimizzare l'esposizione alla luce blu prima di dormire, grazie alla tecnologia ComfortLight PRO e alla Modalità Scura. Considerando le sue capacità di contenere fino a 24.000 eBook o 150 audiolibri e la sua connettività Bluetooth per l'ascolto degli audiolibri, questo tablet si presenta come la scelta perfetta per gli amanti della lettura digitale che vogliono un prodotto versatile.

