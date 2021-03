Ming-Chi Kuo, noto analista che in passato si è rivelato molto attendibile, si è lasciato andare a un’indiscrezione bomba. Stando a una sua ultima ricerca, i modelli di iPhone in arrivo nel 2023 potrebbero essere dotati di un teleobiettivo periscopico.

Kuo non ha rivelato ulteriori dettagli in merito, ma sono ormai diversi mesi che si vocifera un’integrazione di questo tipo di lente sulla gamma iPhone 15. Una tecnologia che senza dubbio garantirebbe significativi miglioramenti nelle capacità di zoom ottico, superando gli attuali limiti presenti su iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, rispettivamente fermi a 2x e 2,5x.

Gli smartphone esistenti hanno già adottato la tecnologia delle lenti a periscopio. Il P30 Pro di Huawei, ad esempio, consente uno zoom ottico di 5x, mentre gli ultimi dispositivi Samsung hanno uno zoom 10x che digitalmente può raggiungere l’ingrandimento 100x. Oltre alla previsione sui modelli del 2023, Kuo ha svelato nuovi dettagli sulla gamma di iPhone di quest’anno e del 2022.

Per quanto riguarda la gamma di dispositivi del 2021, ovvero iPhone 13, secondo le previsioni Apple potrebbe adottare un trasmettitore Face ID nuovo di zecca e realizzato in plastica anziché in vetro. Un cambiamento reso possibile dalle tecnologie di rivestimento migliorate.

Gli iPhone di fascia alta di quest’anno avranno anche un teleobiettivo aggiornato, con Apple che passerà da un obiettivo a 5 elementi a uno a 6 elementi.

Per la gamma di fascia alta in arrivo nel 2022, invece, Apple passerà da un obiettivo a 6 elementi a un obiettivo a 7 elementi. I nuovi modelli dovrebbero adottare un design “unibody”, utile per ridurre le dimensioni del nodulo della fotocamera frontale.

Ma non è tutto, perché la linea iPhone 14 potrebbe presentare un ulteriore cambiamento: passerà dal notch a un display “punch-hole”. Insomma, tanta carne al fuoco in casa Apple, che ancora una volta vuole dimostrare di essere leader del settore.