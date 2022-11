Le offerte del Black Friday 2022 di Amazon sono finalmente arrivate, con sconti che vi permetteranno di risparmiare su articoli provenienti da qualsiasi categoria del mondo tech. Sin dalle prime ore di questo venerdì 18 novembre vi stiamo raccontando le migliori promozioni disponibili, e ora vi vogliamo parlare di quelle relative alle cuffie a padiglione, alternativa agli auricolari per chi preferisce un suono più avvolgente e immersivo.

La selezione che vi proponiamo, seppur breve, racchiude le migliori offerte in assoluto di questo Black Frday, con alcuni articoli disponibili al prezzo più basso di sempre. Ovviamente vi presenteremo cuffie di brand e costi differenti, andando incontro a ogni necessità e soprattutto a ogni portafogli; in ogni caso però si tratta di modelli dalla qualità eccezionale, che rappresenteranno un acquisto affidabile che vi accompagnerà tutti i giorni, che voi decidiate di utilizzarle per il lavoro, per il gaming o semplicemente per ascoltare musica mentre passeggiate o fate le pulizie di casa.

Prima di addentrarci nelle migliori cuffie in offerta durante questo Black Friday, ci teniamo a suggerirvi, qualora non lo aveste già fatto, di prendere in considerazione la sottoscrizione al servizio Amazon Prime. Così facendo non solo potrete godere di spedizioni rapide, ottenendo i vostri acquisti in tempi brevissimi, ma soprattutto gratuite, che vi faranno dunque risparmiare ancora di più sui prezzi già scontati. Qualora non foste già abbonati, sappiate che il servizio è gratis per i primi 30 giorni, quindi è l’occasione perfetta per usufruire della prova!

Le migliori cuffie in offerta per il Black Friday

Sony WH-1000XM4 | -40%

Iniziamo la nostra carrellata con le Sony WH-1000XM4, che si trovano al momento al loro prezzo più basso di sempre. Queste cuffie vi permetteranno di immergervi completamente in quello che state ascoltando grazie all’eliminazione del rumore tra le migliori del settore, ma qualora qualcuno vi dovesse parlare riuscirete a intrattenere una conversazione tranquillamente, dato che appena direte qualcosa la musica si fermerà in automatico. Le Sony WH-1000XM4 diventeranno un compagno fidato di cui non riuscirete a fare a meno, e con l’autonomia fino a 30 potrete riprodurre ciò che più vi piace senza avere il timore che possano scaricarsi in fretta.

vedi offerta

Sennheiser 450SE | -60%

Sennheiser è uno dei brand più conosciuti e amati tra quelli produttori di cuffie, quindi non potevamo non proporvi almeno un modello in occasione del Black Friday. In super sconto troviamo infatti le 450SE, che si distinguono per la qualità audio eccellente, con bassi profondi e sincronia perfetta tra suono e video. Anche in questo caso troviamo una batteria che dura fino a 30 ore, ricaricabile rapidamente tramite cavo USB-C, mentre il design pieghevole e robusto vi consentirà di portarle con voi ovunque voi andiate. Infine, il pulsante Assistente Vocale vi permetterà di interagire con Siri, Alexa e Google Assistant, svolgendo così numerose attività senza dover prendere in mano lo smartphone.

vedi offerta

Philips Fidelio X2HR/00 | -25%

Passiamo alle Fidelio X2HR/00 di Philips, che si caratterizzano per essere realizzate con materiali di qualità eccellente, selezionati per garantire il massimo comfort; troviamo infatti dei cuscinetti in schiuma memory, abbinati a un materiale vellutato che garantisce traspirabilità in modo da non farvi sudare anche durante le sessioni di ascolto più lunghe. Le cuffie vi avvolgeranno completamente nella musica, riproducendo ogni nota in modo preciso, complice anche l’architettura con apertura posteriore che elimina l’accumulo di pressione dell’aria dentro il driver per ottenere una fedeltà dell’audio massima. In questo caso le cuffie non sono wireless, bensì si connettono via cavo tramite Jack da 3,5 mm, diventando così compatibili con qualsiasi dispositivo.

vedi offerta

Sony WH-C710N | -24%

Chiudiamo la lista parlando di nuovo di Sony, questa volta con il recentissimo modello WH-CH710N. Le cuffie in questione hanno un’autonomia di ben 35 ore, mentre appena 10 minuti di ricarica rapida vi assicureranno un’ora di riproduzione, godendo di una qualità audio sublime e della funzione AINC, la quale analizza il suono ambientale e seleziona il filtro di eliminazione del rumore più adatto all’ambiente in cui vi trovate. Inoltre, vantano di un design girevole che gli permette di essere facilmente trasportabili oltre a essere esteticamente piacevoli, mentre l’archetto regolabile vi consentirà di adattarle perfettamente alla vostra testa, garantendovi il massimo comfort.

vedi offerta

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!