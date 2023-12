Le vendite di Apple Watch ripartono, ma i guai non sono finiti

Apple ha ottenuto una tregua temporanea dal divieto che limitava la vendita di Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2. Questo sviluppo arriva dopo che una corte d'appello federale ha ordinato una pausa sul ban che ha colpito l'azienda di Cupertino, consentendo ad Apple di riprendere le vendite sia nei negozi fisici che online.

Il divieto, avviato a causa di una disputa sui brevetti con il produttore di dispositivi medici Masimo, ha portato alla rimozione degli orologi dal sito web ufficiale di Apple e dagli scaffali dei negozi negli Stati Uniti. Tuttavia, la decisione del tribunale permette ad Apple di rendere nuovamente disponibili questi dispositivi ai consumatori.

La battaglia legale è iniziata quando la Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti ha stabilito che Apple ha violato i brevetti di Masimo, imponendo un divieto di vendita. Tale divieto ha impedito ad Apple di vendere o importare gli orologi contestati, creando una notevole battuta d'arresto per il gigante tecnologico proprio durante il periodo natalizio.

Per superare le complessità del panorama legale, Apple ha chiesto una pausa temporanea sul ban, in attesa che le autorità doganali statunitensi possano valutare le modifiche apportate agli Apple Watch che potrebbero risolvere la disputa. La decisione dell'agenzia doganale è prevista per il 12 gennaio.

Questo provvedimento provvisorio consente ad Apple di continuare a vendere l'Apple Watch Series 9 e l'Apple Watch Ultra 2, almeno fino a quando la corte d'appello non avrà emesso una sentenza definitiva. La corte sta attualmente valutando la possibilità di estendere il divieto di importazione e vendita, un processo che potrebbe richiedere ancora diverse settimane.

Mentre i consumatori attendono con impazienza la risoluzione di questa saga legale, i fan Apple americani possono nuovamente esplorare e acquistare le ultime novità del gigante tecnologico, mentre l'azienda naviga nelle intricate vicende della disputa sui brevetti con Masimo.

Al momento la vicenda non sembra potersi estendere al di fuori degli USA, tuttavia non è ancora detta l'ultima parola.