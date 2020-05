LG V60 ThinQ 5G in Italia a giugno a 999,90 euro

LG ha annunciato la disponibilità in Italia di LG V60 ThinQ 5G. Il nuovo top di gamma dell’azienda sudcoreana sarà disponibile a partire da giugno sullo store online del produttore a 999,90 euro. Le caratteristiche tecniche non sono un mistero. La presentazione ufficiale infatti è avvenuta lo scorso febbraio, nonostante l’annullamento del Mobile World Congress a causa del Coronavirus.

La scheda tecnica è da primo della classe. Uno dei punti forza è l’ampio display P-OLED da 6,8 pollici con risoluzione 2.460 x 1.080 pixel. Proprio come sul predecessore, anche in questo caso LG propone l’accessorio che di fatto aggiunge altri due schermi: uno interno identico a quello principale, il secondo esterno da 2,1 pollici per visualizzare chiamate e notifiche. Dual Screen avrà un prezzo di 199,90 euro, ma sarà offerto gratuitamente ai clienti che acquisteranno LG V60 ThinQ nel corso delle prime settimane.

Sotto la scocca c’è lo Snapdragon 865 di Qualcomm, abbinato a 8 Gigabyte di RAM e a 256 Gigabyte di memoria interna espandibili. Tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh. La parte software è affidata ad Android 10. Di primissimo livello la connettività che include 5G, Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.1, l’NFC e il GPS A-GLONASS Galileo.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul retro ci sono tre sensori: principale da 64 Megapixel f/1.8; secondario da 13 Megapixel grandangolare f/1.9; camera ToF per la profondità di campo e gli effetti bokeh. C’è il supporto alla registrazione video in 8K, mentre sulla parte frontale è stata posizionata una fotocamera da 10 Megapixel f/1.9.

Insomma, un vero e proprio top di gamma che andrà a scontarsi con i mostri sacri che stanno dominando il mercato smartphone, come Samsung, e con i nuovi arrivati in questa fascia di prezzo, come Xiaomi e OnePlus.