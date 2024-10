Sconto pazzesco su questi smart tracker: unisciti al club dei coupon!

Tenere al sicuro i propri oggetti può portare a dimenticare dove sono stati riposti, facendo perdere tempo prezioso nella ricerca. Gli smart tracker rappresentano un'ottima soluzione a questo problema. Oggi, grazie a due coupon disponibili su Amazon, avete l'opportunità di acquistare non uno, ma due smart tracker compatibili con Apple Find My a soli 14,49€. Un vero affare, considerando che il prezzo originale era di 69,99€. Non dimenticate di applicare entrambi i coupon presenti sulla pagina del prodotto per sfruttare questa imperdibile offerta!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 49% durante il checkout

Smart tracker compatibili con Apple Find My, chi dovrebbe acquistarli?

Questi localizzatori GPS sono ideali per chi desidera aumentare la sicurezza dei propri beni più preziosi o non vuole più perdere tempo cercando gli oggetti smarriti nella fretta quotidiana. Pensati per gli utenti Apple, in particolare coloro che hanno iOS 14.5 o versioni successive, questi dispositivi tech diventano preziosi per localizzare in tempo reale ciò che conta di più.

Sia che vi occorra tenere d'occhio le chiavi, la borsa, il portafoglio o addirittura i vostri animali domestici e i bambini, questi due smart tracker promettono tranquillità grazie alla loro tecnologia di tracciamento intelligente. Merito alla loro compatibilità con la rete Apple Find My, garantiscono un metodo semplice ma efficace per tenere tutto sotto controllo, con una procedura di configurazione rapida ed intuitiva.

Con una copertura Bluetooth fino a 80 metri, offrono la flessibilità di ricevere notifiche quando un oggetto si allontana oltre il raggio di azione impostato, una funzionalità particolarmente utile in viaggio o in luoghi affollati. Sono ottimi anche per chi pone grande attenzione alla sicurezza dei propri dati personali, grazie alle loro rigorose misure di sicurezza e protezione della privacy. Robusti, impermeabili e dotati di una batteria a lunga durata, assicurano durabilità e affidabilità.

Vedi offerta su Amazon