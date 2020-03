Logitech: ecco il caricatore wireless unico per iPhone, AirPods e Apple Watch

Logitech ha sviluppato un unico caricatore wireless per ricaricare contemporaneamente un iPhone, le AirPods e un Apple Watch. Si chiama POWERED 3-in-1 Dock ed è pensato appositamente per i prodotti del colosso di Cupertino. Lo stile è quello minimal ed elegante tipico dei dispositivi della Mela Morsicata.

L’oggetto potrebbe adattarsi a ogni tipo di arredamento. Partendo da una base rettangolare si estende in altezza l’alloggiamento per l’iPhone da cui fa capolino sulla destra una barra orizzontale su cui poggiare l’Apple Watch. Il piano inferiore – teoricamente pensato per gli auricolari true wireless – può essere utilizzato per ricaricare un secondo iPhone.

Un oggetto utile e interessante dal costo non propriamente contenuto. POWERED 3-in-1 Dock è disponibile al prezzo di 129,99 dollari nelle colorazioni bianca e nera. Per il momento, purtroppo, la commercializzazione è riservata al mercato statunitense e canadese. Non sappiamo quando e se Logitech deciderà di commercializzarlo anche in altri mercati, come quello europeo.

Il dispositivo è ovviamente certificato Qi e supporta la ricarica rapida da 7,5W per i prodotti Apple. Non mancano i sensori di calore interni e un sistema per la gestione della temperatura per evitare il surriscaldamento.