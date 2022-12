Il Vice Primo Ministro e Ministro della trasformazione digitale ucraino, Mykhailo Fedorov, ha comunicato che l’Ucraina riceverà altri 10.000 terminali Starlink nei prossimi mesi. Già qualche mese fa, Elon Musk si era mobilitato per la causa promettendo di supportare il paese mettendo in campo i satelliti Starlink. Nel frattempo SpaceX taglia il traguardo del milioni di abbonati e lancia altri satelliti in orbita.

L’invasione da parte della Russia ha portato non pochi problemi alle infrastrutture di telecomunicazioni in Ucraina e il patron di SpaceX ha inviato tantissimi terminali per permettere la connessione satellitare. Elon Musk aveva anche dichiarato che l’azienda non riusciva più a sostenere i costi e aveva chiesto l’intervento del Pentagono per finanziare le spese, richiesta ritirata successivamente dallo stesso Musk.

Tuttavia, ad inizio novembre i problemi finanziari dell’Ucraina hanno fatto sì che il governo interrompesse il pagamento di circa 1.300 antenne in uso dai militari. Mykhailo Fedorov, oltre ad aver annunciato l’arrivo di 10.000 nuovi terminali nei prossimi mesi ha anche comunicato che alcuni paesi (non ha dichiarato quali) hanno pagato le spese attuali.

Starlink è un servizio che viene utilizzato anche dai cittadini, ma è molto importante a livello militare per comunicazioni e controllo di droni. La velocità di connessione non è certo paragonabile ad un’infrastruttura in fibra ottica ma riesce comunque a soddisfare le esigenze. Questi terminali Starlink spesso sono alimentati tramite generatori di corrente poiché alcuni attacchi russi hanno messo fuori uso le infrastrutture elettriche.

Il costo di Starlink per gli abbonati ucraini, però, subirà un aumento dal prossimo 29 dicembre: il kit (antenna, router e cavi) passerà da 385 a 700 dollari una tantum, mentre il canone mensile passerà da 60 a 75 dollari. SpaceX qualche giorno fa ha fatto sapere tramite un tweet che gli abbonati a Starlink hanno superato il milione, mentre sono stati lanciati in orbita altri 54 satelliti, per un totale di 3.284 satelliti funzionanti.