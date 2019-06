Mercato smartphone: Huawei batte Apple nel segmento top in Cina

Una ricerca di Counterpoint ha mostrato che Huawei ha superato per la prima volta Apple nel mercato degli smartphone premium in Cina. Huawei detiene il 48% contro il 37% di Apple.

Mentre Apple continua a guidare il mercato mondiale dei dispositivi di fascia alta, in Cina ha dovuto cedere il posto a Huawei. Secondo l’ultimo rapporto di Counterpoint Research infatti la società cinese ha superato l’azienda di Cupertino nel mercato degli smartphone premium in Cina durante il primo trimestre del 2019. Il segmento premium è rappresentato da quei dispositivi con prezzi compresi tra 600 e 800 dollari.

Non sono di certo un mistero le difficoltà che sta incontrando Apple nel mercato cinese e Huawei è stata il principale beneficiario. I dati mostrano la grande crescita del marchio di Shenzhen nel corso dell’ultimo anno. Se nel primo trimestre del 2018 Apple deteneva una quota di mercato pari all’82% contro il 10% di Huawei, la situazione è radicalmente cambiata nel Q1 2019.

Credit - Counterpoint

Nei primi tre mesi dell’anno, il produttore cinese ha superato Apple per la prima volta con una quota di mercato del 48% rispetto al 37% del colosso statunitense, inferiore anche al 40% del Q4 2018. Al contrario, Huawei ha incrementato di nove punti percentuali la sua posizione rispetto al trimestre precedente (39%). Secondo gli analisti, la trazione è stata data dai nuovi Mate 20 e Mate 20 Pro che hanno superato i modelli iPhone Xr e iPhone 8.

Nel segmento super-premium (prezzi maggiori di 800 dollari), Apple continua a dominare (74%) mentre Huawei – pur passando dal 2% del Q1 2018 al 14% del Q1 2019 – ha registrato comunque un calo rispetto al 17% del quarto trimestre del 2018. Per Counterpoint, il segreto del successo di Huawei nel segmento premium risiede nei grandi investimenti fatti per la ricerca e lo sviluppo degli smartphone. Il colosso di Shenzhen, infatti, è stato in grado di garantire un livello di innovazione che negli ultimi anni è mancato ad Apple.

Secondo gli analisti, infine, le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti potrebbero portare a un incremento delle vendite di Huawei nel mercato di casa. Ma queste sono solo ipotesi. È innegabile, però, il successo vissuto dal produttore cinese negli ultimi anni.