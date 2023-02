Se lo sport è la vostra passione o se, semplicemente, siete alla ricerca di una smartband comoda e funzionale che vi permetta di tenere sotto controllo il vostro stato di salute generale, oltre ad aiutarvi a tenervi in movimento, allora questa è decisamente l’offerta che fa per voi, visto che si parla di uno dei prodotti migliori del mercato!

Di che stiamo parlando? Ovviamente dell’ottima Mi Band 6 di Xiaomi, ovvero la penultima edizione dell’apprezzatissima smartband del brand cinese, oggi ancora sensatissima da acquistare, giacché si tratta del modello che include al suo interno un chip NFT per i pagamenti digitali, non presente, invece, nella più recente Mi Band 7!

Si tratta, insomma, di un acquisto ancora sensatissimo, specie perché proposto da Amazon a prezzo scontato, visto l’attuale decurtazione dal prezzo originale del 20%, che abbassa così i 54,99€ del prezzo consigliato, ad un più abbordabile 43,99€! Un affare, per un prodotto che, ancora oggi, vanta il titolo di “più venduto su Amazon” nella categoria delle smartband, e non è poco.

A fare la differenza, come detto, è certamente la presenza di un efficiente chip NFC, grazie al quale potrete effettuare i vostri pagamenti tramite sistema contactless, semplicemente poggiando la smat band sui sistemi POS. Un vantaggio utile ed interessante che, per altro, si va ad unire a quello che è un comparto tecnico con tutti i crismi, ed in cui svetta uno splendido display AMOLED da 1,56″, che con la sua risoluzione di 326 PPI garantisce una visibilità eccezionale in qualsiasi circostanza, anche in condizioni di altissima luminosità.

Per il resto, non mancano “i classici” in termini di tecnologia che ci si aspetterebbe di ritrovare in questo tipo di prodotti, come un sensore per il tracciamento SpO2, in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, un cardiofrequenzimetro ed oltre 30 modalità di allenamento tra cui anche il nuoto!

Ciò detto, non ci ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questa ottima smartband prima che essa vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!