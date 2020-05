Microsoft, i nuovi Surface Book 3 e Surface Go 2 sono già in preordine, 10% di sconto per studenti e insegnanti

È già possibile preordinare il Surface Book 3 e il Surface Go 2, i nuovi dispositivi convertibili di Microsoft presentati nella giornata di ieri. L’azienda di Redmond ha messo a punto un’offerta di lancio decisamente interessante: con il primo si riceve in regalo la Surface Pen, accessorio utilissimo per i professionisti della grafica; con il secondo si riceve in omaggio il Surface Mobile Mouse, comodo per le lunghe sessioni di lavoro. In più, su entrambi, studenti e insegnanti hanno diritto a uno sconto del 10%, una possibilità da non sottovalutare considerando la prospettiva della formazione a distanza.

Surface Book 3

Per quanto riguarda il Surface Book 3, si tratta della naturale evoluzione del modello immesso sul mercato nel 2018. Microsoft ha scelto di non stravolgerne l’essenza, confermando il design con cerniera magnetica che, in questi anni, è diventato il vero tratto distintivo del prodotto. È disponibile nelle versioni da 13,5 e 15 pollici, ovviamente con un completo aggiornamento delle caratteristiche tecniche, inclusa la piattaforma hardware. Arrivano infatti i processori Intel di decima generazione, ovvero gli Ice Lake con processo produttivo a 10nm.

In particolare, il Surface Book 3 può contare sul processore Intel Core i5-1035G7 (con architettura quad-core, riservato al modello da 13,5 pollici) o Core i7-1065G7 (anch’esso con architettura quad-core) a seconda della configurazione scelta. Molto interessante la parte grafica, con le schede dedicate che sono implementate nella tastiera ad aggancio magnetico fornita in dotazione. Si può scegliere tra le Nvidia GeForce GTX 1650 e 1660 TI Max-Q o l’Nvidia Quadro RTX 3000, quest’ultima rivolta soprattutto all’utenza professionale.

La RAM può arrivare fino a 32 Gigabyte (standard LPDDR4X) mentre lo storage può toccare i 2 Terabyte in standard SSD. Decisamente rilevante il dato sull’autonomia: si parla di ben 17,5 ore, grazie anche all’ottimizzazione energetica garantita dai nuovi processori. Per quanto riguarda i prezzi, in Italia si parte da 1.849 euro con disponibilità prevista dal 5 giugno.

Surface Go 2

Il Surface Go 2, ovvero il “piccolino” della gamma, è invece basato sul processore Intel Core M3-8100Y (Pentium Gold per il modello base) di ottava generazione, in grado di offrire prestazioni superiori del 64% rispetto al Surface Go di prima generazione. Ovviamente, a migliorare è anche l’autonomia grazie a un’ottimizzata efficienza energetica della piattaforma hardware. La RAM è da 4 o 8 Gigabyte, mentre lo storage è da 64 Gigabyte o 128 Gigabyte.

Anche in questo caso Microsoft ha scelto di mantenere invariato il design, con il display che si sgancia magneticamente dalla tastiera fisica, senza dimenticare ovviamente lo stand posteriore, divenuto un marchio di fabbrica della gamma Surface. Tutto questo nonostante l’aumento della diagonale del pannello Pixel Sense, che passa da 10 a 10,5 pollici, con risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel. Da sottolineare la presenza del Wi-Fi 6 e di una variante con modulo LTE, che consente di inserire una SIM dati e quindi di navigare in mobilità. Davvero molto comodo.

Ovviamente, anche questa generazione è compatibile con la Surface Pen e con la Type Cover (con possibilità di utilizzare anche le tastiere pensate per il modello precedente). La disponibilità sul mercato italiano è fissata per il 12 maggio prossimo con prezzi a partire da 469 euro.

Surface EarBuds e Surface Headphones 2

Surface Earbuds sono i nuovi auricolari true wireless di Microsoft, compatibili con gli assistenti vocali Cortana, Siri e Google Assistant. Sono dotati di controlli touch per la gestione delle chiamate e della riproduzione musicale. Presente l’integrazione con Microsoft 365 e con l’app Outlook, la parte audio è affidata a driver da 13,6 mm e, inoltre, godono della certificazione IPX4. Decisamente interessante l’autonomia, con ben 8 ore di utilizzo per singola carica e fino a 24 ore complessive grazie alla custodia fornita in dotazione. Saranno disponibili sullo store ufficiale a partire dal 12 maggio a 219 euro, già ordinabili da oggi in esclusiva sul Microsoft Store.

Surface Headphones 2 sono cuffie over-ear i cui padiglioni possono essere ruotati di 180°. In questo modo, viene aumentato il comfort quando il dispositivo è poggiato sulle spalle. All’interno ci sono driver da 40 mm ed è presente la tecnologia di cancellazione attiva del rumore con 13 livelli su cui regolarla. Microsoft ha previsto la possibilità di regolare il livello attraverso i quadranti posizionati sulla parte esterna delle cuffie, in modo da bloccare o amplificare le voci intorno. L’autonomia tocca le 20 ore e non manca il supporto al Bluetooth 5.0. Disponibilità dal 5 giugno al prezzo di 279,99 euro, ordinabili da oggi in esclusiva sullo store ufficiale.