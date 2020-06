Microsoft Surface Duo arriverà prima del 5 agosto?

Il mercato degli smartphone pieghevoli potrebbe arricchirsi con Microsoft Surface Duo già prima del 5 agosto. Il produttore potrebbe aver deciso – secondo la fonte – di cambiare i propri programmi e di anticipare la presentazione del device, precedentemente fissata per la fine dell’anno.

Forse per precedere Samsung, che lancerà presto Galaxy Fold 2, il colosso di Redmond potrebbe essere intenzionato a presentare il device prima del 5 agosto. Surface Duo è un nuovissimo smartphone pieghevole (anche se di fatto è composto da due display legati da una cerniera) che segnerà il ritorno della società nel mercato mobile, dopo l’abbandono di Windows Phone. Le possibili specifiche tecniche sono le seguenti:

I'm told Microsoft wants to launch Surface Duo before the Galaxy Fold 2 is announced. So, before August 5th? We're getting close. Assuming plans don't change, Surface Duo should start shipping in less than 2 months.

— Zac Bowden (@zacbowden) June 12, 2020